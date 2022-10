Regionalliga: Wormatia-Frauen holen einen Punkt im Derby Unentschieden gegen TuS Wörrstadt

Wormatias Romy Gajdera gelingt Traumtor

Kurz vor der Pause gelang Wörrstadt durch Marie-Claire Müller die Führung (45.). Darauf antwortete Romy Gajdera per 30-Meter-Freistoß in den Winkel mit einem Traumtor (59.). „Im Endeffekt war es ein Kellerduell auf Augenhöhe. Es blieb sehr fair und unspektakulär“, erklärte Carmen Greiner, die jedoch auch Fortschritte bei ihrer Mannschaft sah. „Die Fehler werden weniger.“ In der spielfreien Zeit trat übrigens Rot-Weiß Bardenbach bei der Wormatia nicht an, so dass es den ersten Sieg beziehungsweise die ersten drei Punkte für die Wormserinnen am grünen Tisch gab.