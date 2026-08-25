Regionalliga: Wörrstadts Frauen mit Derbysieg nach Gedenkminute Die Aufsteigerinnen setzen sich am 1. Spieltag gegen die Wormatinnen durch von Martin Gebhard · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Mit einem langen Bein spitzelt Wormatia-Spielerin Riana Zeqiraj (rotes Trikot) ihrer Gegenspielerin Laura Gries (TuS Wörrstadt) den Ball weg. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

WORMS. Die Fußballerinnen des TuS Wörrstadt sind mit einem Sieg in die neue Regionalligasaison gestartet. Der Aufsteiger und Verbandsligameister gewann das Rheinhessenderby beim VfR Wormatia Worms mit 4:2 (0:1) Toren. Die Wörrstädterinnen spielten mit Trauerflor am Arm, da ihre langjährige Spielerin und Geschäftsführerin Heidi Ellmer, die auch dem TuS-Team angehörte, das 1974 die erste Deutsche Frauenmeisterschaft gefeiert hatte, am 9. August verstorben war. Für die 76-Jährige hatten beide Teams eine Gedenkminute eingelegt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatinnen fehlt die Kaltschnäuzigkeit der Gäste Vor rund 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz an der Alzeyer Straße hatten die Gastgeberinnen den besseren Start und gingen nach feinem Querpass von Chantal von der Heyden durch Victoria Bode in der 8. Spielminute mit 1:0 in Führung. „Wir hätten viel höher führen müssen“, betonte VfR-Trainer Björn Schrinner, der den Gegner in der Vorbereitung zwei Mal beobachtet hatte. „Aber Chantal hat frei vor dem Torwart gleich vier klare Chancen vergeben“, raufte sich der neue 45-jährige Coach die Haare.

Dennoch zeigte er sich mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden, da seine junge Mannschaft, der sage und schreibe zehn Spielerinnen fehlten, die Vorgaben gut umgesetzt hatte. „Es waren zwei grundverschiedene Halbzeiten. Wörrstadt war in der zweiten Halbzeit so effizient vor dem Tor, wie wir uns das vor der Pause auch von uns selbst gewünscht hätten“, bedauerte Schrinner. In der Tat: Drei Tore schossen die Gäste durch Lara Luisa Lanzerath (49.) und Nele Janssen (52., 53.) binnen nur vier Minuten. Janssen legte nach (67.), ehe Loredana-Juliana Casian noch verkürzen konnte (85.). Wörrstadts Trainer Fiala: „Die Verbundenheit im Verein ist so groß, wie ich sie noch nicht erlebt habe“ Gäste-Trainer Jan Fiala, ebenfalls erst seit ein paar Monaten an der Seitenlinie seiner Mannschaft, bemängelte in der ersten Halbzeit Fehler im Spielaufbau und dass die Wormatia zu einfach in die Tiefe spielen konnte. „Das 1:1 war für uns eine Erlösung, die Zuspiele kamen danach besser an und im Gegenpressing konnten wir Bälle gewinnen“, zeigte sich der 39-Jährige auch mit dem läuferischen Einsatz seiner ebenfalls jungen Formation zufrieden.