Regionalliga wir kommen! Greuther Fürth schnappt sich Meistertitel

Im Duell mit Forstern hatten die Weinberger die Chance, den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Ein Sieg hätte gereicht, um sich vorzeitig aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Diese Gelegenheit blieb jedoch ungenutzt. Nun bietet sich am kommenden Spieltag gegen Ruderting eine neue Möglichkeit, den Verbleib in der Liga endgültig zu sichern.

Sebastian Neumann (Trainer SV Weinberg): „In der ersten Halbzeit war es ein weitgehend ausgeglichenes Spiel mit wenigen klaren Torchancen – beide Mannschaften haben sich größtenteils neutralisiert. Nach der Pause hat Forstern dann spürbar das Tempo erhöht und deutlich mehr Druck ausgeübt. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Forstern. An dieser Stelle möchte ich Greuther Fürth herzlich zum Aufstieg gratulieren.“

Im Spiel der Tabellennachbarn konnten sich die Würzburger Kickers einen 4:1 Sieg gegen Stern München sichern. Die Gäste sind dabei besser in die Partie gestartet und konnten so bereits in der ersten Hälfte mit zwei Toren in Führung gehen.

Dennis Lucksch (Trainer FC Stern München): „Würzburg ist stark in die Partie gestartet und hat unsere frühen Fehler konsequent genutzt. Nach dem schnellen Rückstand haben wir uns allmählich ins Spiel gekämpft und zunehmend Sicherheit im eigenen Ballbesitz gewonnen. Mit viel Energie kamen wir aus der Kabine und hatten in der Phase nach dem Anschluss zum 1:2 klare Spielkontrolle. In dieser Druckphase waren wir nah am Ausgleich, doch das 1:3 war letztlich ein Rückschlag, der uns den Rhythmus genommen hat. Der anschließende Strafstoß zum 1:4 hat die Partie dann entschieden.“