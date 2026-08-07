Regionalliga: Wilde Minuten in Landsberg – 1860 patzt – Buchbach siegt 3. Spieltag der Regionalliga Bayern von Michel Guddat · Gestern, 19:53 Uhr · 0 Leser

Der TSV Buchbach bezwang den 1. FC Nürnberg II spät mit 2:0. – Foto: Michael Buchholz

Der 3. Spieltag der Regionalliga Bayern steht vor der Tür! Der VfB Eichstätt traf auswärts auf Schwaben Augsburg, der TSV Buchbach gastierte beim amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II. Der TSV Landsberg tütete im Heimspiel gegen Illertissen die ersten Punkte ein, Wacker Burghausen musste eine späte Pille schlucken. Die Münchner Löwen empfingen den FC Augsburg II im ersten Heimspiel der Saison. Die Liveticker im Überblick.

Spiele am Freitag:

Wilde Schlussminuten in Nürnberg! Der TSV Buchbach gewinnt beim amtierenden Meister 1. FC Nürnberg II mit 2:0. Beide Treffer fielen erst in der Nachspielzeit der Partie. Faton Dzemailji vollendete in der 92. Minute einen Konter, ehe Stoßberger (90.+4 Minute) den Deckel auf die Partie setzte.

1. FC Nürnberg II – TSV Buchbach 0:2

1. FC Nürnberg II: Lindsay Gutaj, Fabian Menig, Moritz Wiezorrek, Farid Maboa Dibamba, Pascal Fuchs, Benedikt Kirsch (78. Levin Chiumento), Justin von der Hitz (65. Eliyah Rau), Lion Haxhiu (74. Ben Hagmeyer), Kirubel Taye, Nizar Üstel (78. Ayoub Chaikhoun), Joel Skowronek - Trainer: Andreas Wolf

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra, Jonas Wieselsberger (76. Daniel Muteba), Dominik Auerhammer (80. Romeo Ivelj), Tizian Zimmermann, Faton Dzemailji, Tobias Heiland (87. Philipp Zimmerer), Samed Bahar, Albano Gashi, Tobias Sztaf (46. Leo Haas), Tobias Stoßberger - Trainer: Sven Zurawka - Co-Trainer: Johannes Klein - Co-Trainer: Josef Harlander

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 188

Tore: 0:1 Faton Dzemailji (90.+2), 0:2 Tobias Stoßberger (90.+4)

Auch beim Duell des TSV Schwaben Augsburg und dem VfB Eichstätt gab es ein Last-Minute-Treffer zu bejubeln. Timo Meixner hatte die Gäste aus Oberbayern in der 23. Minute im Anschluss einer Ecke in Führung geschossen, doch das letzte Wort hatten die Hausherren: Lukas Ramser traf in der fünften Minute der Nachspielzeit vom Punkt zum Ausgleich. TSV Schwaben Augsburg – VfB Eichstätt 1:1

TSV Schwaben Augsburg: Maximilian Reil, Rasmus Fackler-Stamm (81. Nicola della Schiava), Dennis Ruisinger, Elias Herzig (81. Jaden Waigl), Tristan Eschweiler (61. Benjamin Omenlo), Lukas Ramser, Mourice Ebeling (61. Marco Greisel), Felix Schwarzholz, Levis Schaber (75. Taha Bektaş), Johannes Rehwald, Michael Schäfer - Trainer: Marco Zupur

VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Daniel Spies, Jens Schüler, Pascal Schittler (84. Leon Peric), Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Timo Meixner, Aurel Kuqanaj (68. Markus Lohner), Moritz Gündling (57. Johannes Mayer) - Trainer: Michael Wittmann

Schiedsrichter: Fabian Büchner (Mariakirchen) - Zuschauer: 372

Tore: 0:1 Timo Meixner (23.), 1:1 Lukas Ramser (90.+5 Foulelfmeter)

Der TSV Landsberg feiert seinen ersten Punktgewinn in der Regionalliga! Im Duell mit dem FV Illertissen erreichte die Mannschaft von Rene Schröder ein 2:2 vor heimischer Kulisse. Denis Mulic schoss die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff (40. Minute) in Führung, nachdem er im Strafraum vom TSV-Keeper Leimeister gelegt wurde. In der zweiten Halbzeit wurde es dann wild: Erst traf Tiziano Mulas aus kurzer Distanz per Kopf zum Aausgleich (71. Minute), ehe Halit Yilmaz vom Punkt (73. Minute) das Spiel komplett drehte. Abermals nur wenige Zeigerumdrehungen später traf Qenaj zum 2:2-Ausgleich (78. Minute). TSV Landsberg – FV Illertissen 2:2

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (46. Kilian Pittrich), David Bauer, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (83. Benito Alisanovic), Benedikt Kuhn, Lukas Bettrich, Tiziano Mulas, Furkan Kircicek (85. Fynn Heinze), Maximilian Seemüller (63. Daniele Sgodzaj), Ünal Tosun, Creighton Braun (46. Halit Yilmaz) - Trainer: René Schröder

FV Illertissen: Daniel Adamczyk, Maximilian Neuberger, Jordi Wegmann, Odin Redier, Marco Hingerl, Nikola Stojnovic, Alessio Hasler (77. Ben Kronenberg), Denis Milic, Mussa Fofanah (74. Ilkan Atak), Nino Cassaniti, Elidon Qenaj - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Walid Khaled

Schiedsrichter: Davina Lutz (Poppenhausen) - Zuschauer: 1033

Tore: 0:1 Denis Milic (40. Foulelfmeter), 1:1 Tiziano Mulas (71.), 2:1 Halit Yilmaz (73. Foulelfmeter), 2:2 Elidon Qenaj (78.)

Last-Minute-Treffer überall in der Regionalliga! Max Grimm hieß der umjubelte Spieler des TSV Aubstadt, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich für seine Farben erzielte. Eben jener Grimm war es auch, der in der 28. Minute Aubstadt in Führung brachte. Nach der Pause drehten die Gäste aus Burghausen die Partie. Moritz Leitner traf in der 54. Minute zum Ausgleich, Noa-Gabriel Simic brachte Wacker in der 73. Minute in Führung. Letztendlich bleiben beide Mannschaften ungeschlagen. TSV Aubstadt – SV Wacker Burghausen 2:2

TSV Aubstadt: Vladyslav Vertey, Ingo Feser, Steffen Behr, Tim Hüttl, Marco Nickel, Timo Pitter (71. Marvin Weiß), Leon Heinze, Fabio Bozesan (66. Pascal Moll), Joshua Endres (82. Franz Helmer), Max Grimm, Severo Sturm - Trainer: Claudiu Bozesan

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Benedikt Schwarzensteiner, Jannis Turtschan, Adrian Hofherr, Louis Stegmiller, Felix Bachschmid (88. Jordi Woudstra), Noah Shawn Agbaje (87. Konstantin Gertig), Moritz Bangerter (81. Rodriguez Fantozzi), Noah Wagner, Timothée Diowo (65. Noa-Gabriel Simic), Moritz Leitner (80. Alexander Gordok) - Trainer: Matthias Ostrzolek

Schiedsrichter: Dr. Quirin Demlehner (Eggenfelden) - Zuschauer: 742

Tore: 1:0 Max Grimm (28.), 1:1 Moritz Leitner (54.), 1:2 Noa-Gabriel Simic (73. Foulelfmeter), 2:2 Max Grimm (90.+3)

Riesige Euphorie und Vorfreude bei den "neuen" Löwen! Vor ausverkaufter Hütte startete der TSV 1860 München ideal in die Partie und ging früh durch einen verwandelten Handelfmeter von Michael Eberwein (15. Minute) in Führung. Florian Niederlechner veredelte die starke erste Halbzeit kurz darauf mit dem 2:0. Mit dem Pausenpfiff erzielte jedoch Thomas Kastanaras (45. Minute) den Anschlusstreffer für den FC Augsburg II. Und die Fuggerstädter hatten in der zweiten Halbzeit auch das letzte Wort: Aris Malaj traf in der 74. Minute zum 2:2-Endstand und vermieste den Giesingern den Heimauftakt in der Regionalliga. TSV 1860 München – FC Augsburg II 2:2

TSV 1860 München: Vitus Eicher, Lasse Faßmann, Lance Fiedler, Julian Bell, Felix Weber, Loris Husic (80. Mathew Collins), Raphael Wach, Michael Eberwein, Dennis Dressel, Emre Erdogan (64. Cristian Leone), Florian Niederlechner (64. Arian Ortivero Calderon) - Trainer: Alper Kayabunar

FC Augsburg II: Tom Wisbereit, Lukas Aigner (82. Till Schumacher), David Lichtensteiger, Felix Guha (64. Franz Bleicher), Junior Atemkeng (70. Niklas Hummel), Jonas Ruf, Florian Hangl (64. Kerim Yaman), Bentley-Baxter Bahn, Faik Sakar, Aris Malaj, Thomas Kastanaras (82. Kevin Motowilczuk) - Trainer: Markus Feulner

Schiedsrichter: Johannes Wagner (Ingolstadt)

Tore: 1:0 Michael Eberwein (15. Handelfmeter), 2:0 Florian Niederlechner (20.), 2:1 Thomas Kastanaras (45.), 2:2 Aris Malaj (74.) Gestern, 19:00 Uhr SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth FC Memmingen FC Memmingen 1 3 Abpfiff + Video Der FC Memmingen bleibt das Maß der Dinge in der Regionalliga und feiert einen perfekten Start in die Saison! Mit 3:1 setzte sich das Team von Matthias Günes bei der SpVgg Bayreuth durch und thront mit neun Punkten aus drei Spielen auf dem ersten Platz. SpVgg Bayreuth – FC Memmingen 1:3

SpVgg Bayreuth: Lino Kasten, Edwin Schwarz, Dennis Lippert (74. Adrian Heinle), Marlon Fries, Niklas Jeck (46. Felix Schäffner), Tino Lennerth (59. Florian Markert), Pierre Weber, Denis Latifovic, Patrick Scheder (59. Erijon Shaqiri), Kelvin Onuigwe, Niklas Doll (75. Micah Ham) - Trainer: Lukas Kling

FC Memmingen: Dominik Dewein, Maximilian Dolinski, Kim-Bryan Paschek, Max Zeller (61. Pascal Maier), Lukas Rietzler, Timo Schmidt, Fabian Lutz (66. Michael Bergmann), Luan Fusaro (82. David Remiger), Luis Pfaumann, Constantin Kresin (82. Rufus Roth), Uros Micic (46. Jakob Gräser) - Trainer: Matthias Günes

Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 2252

Tore: 0:1 Luan Fusaro (7.), 1:1 Niklas Jeck (34.), 1:2 Luis Pfaumann (40.), 1:3 Luis Pfaumann (71.) Spiele am Samstag: