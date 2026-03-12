Regionalliga: Wie reagiert Lok Leipzig? Traditionsklubs unter Druck

– Foto: Imago Images

Der 26. Spieltag der Regionalliga Nordost folgt auf eine Woche, die die Liga sichtbar verschoben hat. Am Wochenende gewann Jena das Topspiel bei Lok Leipzig 2:1, Zwickau siegte 2:1 in Magdeburg, Meuselwitz zerlegte Altglienicke 4:0, Hertha II feierte 5:0 gegen Preussen. Unter der Woche dann die nächste Wucht: Greifswald gewann bei Hertha II 1:0, Magdeburg II siegte bei Dynamo 2:1, Luckenwalde setzte mit 2:0 in Altglienicke ein Ausrufezeichen. Die Tabelle spiegelt das: Lok (55) führt weiter, Jena (48) und Halle (47) folgen, Erfurt (44) bleibt dran. Unten bleibt es bitter: Hertha 03 (10), Eilenburg (15), Chemie (17). Und weil es einen festen Absteiger gibt und sich die Zahl der Abstiegsplätze je nach Lage erhöhen kann, spielt hier jeder gegen die Angst oder gegen die Sehnsucht nach oben.

Jena ist Zweiter mit 48 Punkten (43:22 Tore) – und kommt mit einem Ergebnis, das nach Titelkampf klingt: 2:1 bei Lok Leipzig am 25. Spieltag. ZFC Meuselwitz steht bei 26 Punkten (31:32 Tore) und kommt aus einem Spiel, das alle wachgerüttelt hat: 4:0 gegen Altglienicke. Das Hinspiel gewann Jena klar 3:0 in Meuselwitz: Maxim Hessel (45.+1), Manassé Eshele (64.), Emeka Oduah (81.), vor 1621 Zuschauern, Schiedsrichter Eugen Ostrin. Jena weiß also, wie man Meuselwitz knackt – doch die jüngste Form von Meuselwitz ist eine Warnung: Wer 4:0 gegen den Sechsten gewinnt, kommt nicht als Statist in Jena an.

Zwickau steht auf Rang fünf bei 42 Punkten (37:29 Tore) und kommt aus einem wichtigen 2:1 in Magdeburg II. FC Hertha 03 Zehlendorf bleibt Schlusslicht mit 10 Punkten (17:39 Tore) und holte zuletzt immerhin ein 1:1 gegen Luckenwalde. Das Hinspiel war knapp: Hertha 03 – Zwickau 0:1, Josua von Baer traf (48.), Schiedsrichterin Miriam Schwermer, 410 Zuschauer. Für Zwickau ist es ein Pflichtspiel im Rennen nach oben. Für Hertha 03 ist es ein Spiel, in dem jeder Punkt wie ein kleines Wunder wirkt – weil die Realität der Tabelle gnadenlos ist.

Zwei Traditionsklubs, beide unter Druck – nur aus unterschiedlichen Richtungen. BFC Dynamo steht bei 23 Punkten (26:36 Tore) und hat unter der Woche eine bittere Heimniederlage kassiert: 1:2 gegen Magdeburg II. BSG Chemie Leipzig ist 16. mit 17 Punkten (21:34 Tore) und kam zuletzt in Erfurt zu einem 2:2 – ein Ergebnis, das nach Kampfgeist klingt. Das Hinspiel gewann Chemie 2:0 gegen Dynamo vor 4999 Zuschauern: Stanley Ratifo (62.), Julius Hoffmann (66.), Schiedsrichter Florian Lukawski. Dynamo trägt also eine offene Rechnung, Chemie den Beweis, dass man Dynamo schlagen kann. In dieser Tabellenregion ist das kein Nostalgie-Duell – es ist ein Spiel um Luft.



Ein Spiel, das nach oberem Mittelfeld klingt, aber in Wahrheit nach verpasster Chance oder neuem Anlauf. Chemnitzer FC ist Siebter mit 34 Punkten (38:35 Tore) und verlor zuletzt in Halle 1:3. FC Rot-Weiß Erfurt steht bei 44 Punkten (43:31 Tore) auf Rang vier und spielte zuletzt 2:2 gegen Chemie – wieder ein Punkt, aber kein Befreiungsschlag. Das Hinspiel war in Erfurt ein großes Drama: Erfurt – Chemnitz 2:2 vor 8031 Zuschauern, Schiedsrichter Kai Kaltwaßer. Erfurt führte durch Benjika Caciel (5.) und Obed Chidindu Ugondu (52.) schon 2:0, doch Tom Baumgart (79.) und Domenico Alberico (88.) retteten Chemnitz den Punkt. Das Rückspiel trägt diese Erinnerung in sich: Erfurt wird wissen, wie weh so ein verspäteter Ausgleich sein kann. Chemnitz weiß, dass man zurückkommen kann – und genau das macht es gefährlich.

Preussen steht als Aufsteiger auf Rang 11 mit 29 Punkten (27:31 Tore) – und kommt aus einem Albtraum: 0:5 bei Hertha BSC II. Hallescher FC ist Dritter mit 47 Punkten (41:22 Tore) und gewann zuletzt 3:1 gegen Chemnitz. Das Hinspiel war ein Preussen-Coup: Halle – Preussen 0:1, Patrick Breitkreuz traf (46.) vor 5000 Zuschauern, Schiedsrichter Jens Klemm. Halle wird diese Narbe nicht vergessen haben. Preussen weiß, dass es Halle schlagen kann – aber nach dem 0:5 ist auch klar: Erst muss wieder Stabilität her, sonst wird dieses Spiel schnell zur nächsten Welle.



Ein Spiel, das unten wie oben Wirkung haben kann. FC Eilenburg steht bei 15 Punkten (20:42 Tore) auf Rang 17 und verlor zuletzt 1:2 gegen Babelsberg. 1. FC Magdeburg II (Aufsteiger) hat sich mit zwei Ergebnissen zuletzt spürbar stabilisiert: 1:2 gegen Zwickau am Wochenende, dann unter der Woche der große Auswärtssieg 2:1 bei Dynamo. In der Tabelle steht Magdeburg II nun bei 30 Punkten (38:35 Tore) und Rang 9. Das Hinspiel war eine Magdeburger Demonstration: Magdeburg II – Eilenburg 4:0, Tore durch Abu-Bekir Ömer El-Zein (5.), Noah Pesch (14., 61.), Magnus Baars (25.), 446 Zuschauer, Schiedsrichter Chris Rauschenberg. Eilenburg braucht Punkte gegen die Statistik, Magdeburg II will sich weiter vom unteren Feld entfernen.

Zwei Teams, die zuletzt unter der Woche für Schlagzeilen sorgten. FSV 63 Luckenwalde ist Achter mit 31 Punkten (26:29 Tore) und gewann in Altglienicke 2:0 – ein Auswärtssieg, der nach Selbstbewusstsein schmeckt. Greifswalder FC ist 15. mit 22 Punkten (23:34 Tore), aber genau dieser Greifswald gewann unter der Woche 1:0 bei Hertha BSC II. Das Hinspiel gewann Luckenwalde bereits klar: Greifswald – Luckenwalde 0:2 mit Toren von Simon Gollnack (35.) und Mike Bachmann (69.), Schiedsrichter Rasmus Jessen, 784 Zuschauer, dazu Gelb-Rot für Sofiene Rachid Jannene (79./Luckenwalde). Luckenwalde wird den Schwung nutzen wollen, Greifswald will beweisen, dass der Sieg in Berlin kein Zufall war.



Lok bleibt Tabellenführer mit 55 Punkten (49:19 Tore), doch das 1:2 gegen Jena hat gezeigt: Die Spitze ist nicht unantastbar. Hertha BSC II steht bei 30 Punkten (36:41 Tore) – und kommt aus zwei völlig gegensätzlichen Tagen: erst das glanzvolle 5:0 gegen Preussen, dann unter der Woche das bittere 0:1 gegen Greifswald. Das Hinspiel war ein Lok-Fest: Hertha II – Lok 2:7 vor 876 Zuschauern, Schiedsrichter Niclas Rose. Lok traf damals durch Jonas Arcalean (17.), Eren Öztürk (19.), Stefan Maderer (35., 79., 90.), Dorian Cevis (52.) und Min-Gi Kang (90.+5). Hertha II traf durch Dion Ajvazi per Foulelfmeter (37.) und Janne Berner (69.). Dieses 7:2 steht wie ein Warnschild – aber Hertha II weiß nach dem 5:0, dass man auch zu eigenen Höhen fähig ist.

Altglienicke ist Sechster mit 36 Punkten (32:28 Tore) – und kommt aus zwei Tiefschlägen: erst das 0:4 in Meuselwitz, dann unter der Woche das 0:2 gegen Luckenwalde. SV Babelsberg 03 steht bei 23 Punkten (33:42 Tore) und gewann zuletzt 2:1 gegen Eilenburg. Das Hinspiel gewann Altglienicke 2:1 in Babelsberg: Sydney Mohamed Sylla (35.), Jonas Nietfeld (43.), Babelsberg verkürzte durch Luis Müller (90.+6), Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer, 2444 Zuschauer. Altglienicke braucht eine Reaktion, Babelsberg kommt mit dem Gefühl, zuletzt Punkte geholt zu haben. Für beide ist es ein Spiel, das mehr über die nächsten Wochen sagt als über 90 Minuten.