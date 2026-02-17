Regionalliga West: Zwischen Absagen und Abstiegskampf

Mit nur 19 Spielen rangiert der SC Wiedenbrück um Trainer Sascha Mölders am Tabellenende der Regionalliga West. Die Ostwestfalen haben zuletzt häufiger zuschauen müssen und teilen damit ein Schicksal, das einige Klubs aus der Regionalliga betrifft. Ob der 23. Spieltag normal über die Bühne gehen kann, bleibt abzuwarten.
Lediglich die U23 von Fortuna Düsseldorf, die U23 von Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Fortuna Köln haben alle 22 Spiele absolviert. Während das Aufstiegsrennen halbwegs spannend werden kann - die U23 des FC Schalke 04 kann mit zwei Siegen in Nachholspielen den Rückstand auf Fortuna Köln auf vier Punkte reduzieren -, brennt vor allem im Tabellenkeller der Baum.
Das betrifft insbesondere die angesprochene Reserve von F95. Die Düsseldorfer haben mit 21 Punkten drei Zähler Vorsprung auf den Keller, allerdings haben alle Klubs hinter der Fortuna weniger Spiele absolviert. Sogar der SC Wiedenbrück kann mit drei Siegen in Nachholspielen an der Truppe von Jens Langeneke vorbeiziehen. Eine besondere Situation, weshalb das Tabellenbild der Regionalliga West nur mit Vorsicht zu genießen ist.
Fraglich ist auch, wann die Ausgangslage wieder einheitlich ist. Der letzte volle Spieltag fand Ende November statt (17. Spieltag), seither fallen wöchentlich Duelle in der Profi-Liga aus. Da das Wetter noch relativ viel Regen prognostiziert, wäre es zum Wochenstart eine Überraschung, sollten alle neun Partien angepfiffen werden. Ein tiefer Boden kann aber auch helfen, denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Kampfspiels und das kommt im Regelfall Kellerteams entgegen.
So empfängt am Samstag die U23 von Fortuna Düsseldorf Spitzenreiter Fortuna Köln. Angesichts der genannten Konstellation wäre ein Zähler für die Zweitliga-Zweitvertretung wichtig. Außerdem warten Mike Wunderlich mit dem Wuppertaler SV (gegen die U21 des 1. FC Köln) und René Lewejohann mit dem 1. FC Bocholt (gegen den Bonner SC) noch auf ihre ersten Siege, auch hier zählt der Abstiegskampf.
