Regionalliga West: Zwischen Absagen und Abstiegskampf Wöchentlich fallen Spiele in der Regionalliga West aus - so auch am 23. Spieltag? Der Abstiegskampf steht mehr denn je im Fokus. von André Nückel · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Der SC Wiedenbrück hat noch einige Nachholspiele zu bestreiten. – Foto: Jochen Classen

Mit nur 19 Spielen rangiert der SC Wiedenbrück um Trainer Sascha Mölders am Tabellenende der Regionalliga West. Die Ostwestfalen haben zuletzt häufiger zuschauen müssen und teilen damit ein Schicksal, das einige Klubs aus der Regionalliga betrifft. Ob der 23. Spieltag normal über die Bühne gehen kann, bleibt abzuwarten.

Angespannte Ausgangslage für Fortuna Düsseldorf II Lediglich die U23 von Fortuna Düsseldorf, die U23 von Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Fortuna Köln haben alle 22 Spiele absolviert. Während das Aufstiegsrennen halbwegs spannend werden kann - die U23 des FC Schalke 04 kann mit zwei Siegen in Nachholspielen den Rückstand auf Fortuna Köln auf vier Punkte reduzieren -, brennt vor allem im Tabellenkeller der Baum. Das betrifft insbesondere die angesprochene Reserve von F95. Die Düsseldorfer haben mit 21 Punkten drei Zähler Vorsprung auf den Keller, allerdings haben alle Klubs hinter der Fortuna weniger Spiele absolviert. Sogar der SC Wiedenbrück kann mit drei Siegen in Nachholspielen an der Truppe von Jens Langeneke vorbeiziehen. Eine besondere Situation, weshalb das Tabellenbild der Regionalliga West nur mit Vorsicht zu genießen ist.