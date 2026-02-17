 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

Regionalliga West: Zwischen Absagen und Abstiegskampf

Wöchentlich fallen Spiele in der Regionalliga West aus - so auch am 23. Spieltag? Der Abstiegskampf steht mehr denn je im Fokus.

von André Nückel · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Der SC Wiedenbrück hat noch einige Nachholspiele zu bestreiten.
Der SC Wiedenbrück hat noch einige Nachholspiele zu bestreiten. – Foto: Jochen Classen

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Mit nur 19 Spielen rangiert der SC Wiedenbrück um Trainer Sascha Mölders am Tabellenende der Regionalliga West. Die Ostwestfalen haben zuletzt häufiger zuschauen müssen und teilen damit ein Schicksal, das einige Klubs aus der Regionalliga betrifft. Ob der 23. Spieltag normal über die Bühne gehen kann, bleibt abzuwarten.

Angespannte Ausgangslage für Fortuna Düsseldorf II

Lediglich die U23 von Fortuna Düsseldorf, die U23 von Borussia Mönchengladbach und Tabellenführer Fortuna Köln haben alle 22 Spiele absolviert. Während das Aufstiegsrennen halbwegs spannend werden kann - die U23 des FC Schalke 04 kann mit zwei Siegen in Nachholspielen den Rückstand auf Fortuna Köln auf vier Punkte reduzieren -, brennt vor allem im Tabellenkeller der Baum.

Das betrifft insbesondere die angesprochene Reserve von F95. Die Düsseldorfer haben mit 21 Punkten drei Zähler Vorsprung auf den Keller, allerdings haben alle Klubs hinter der Fortuna weniger Spiele absolviert. Sogar der SC Wiedenbrück kann mit drei Siegen in Nachholspielen an der Truppe von Jens Langeneke vorbeiziehen. Eine besondere Situation, weshalb das Tabellenbild der Regionalliga West nur mit Vorsicht zu genießen ist.

Wunderlich und Lewejohann haben noch nicht gewonnen

Fraglich ist auch, wann die Ausgangslage wieder einheitlich ist. Der letzte volle Spieltag fand Ende November statt (17. Spieltag), seither fallen wöchentlich Duelle in der Profi-Liga aus. Da das Wetter noch relativ viel Regen prognostiziert, wäre es zum Wochenstart eine Überraschung, sollten alle neun Partien angepfiffen werden. Ein tiefer Boden kann aber auch helfen, denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit eines Kampfspiels und das kommt im Regelfall Kellerteams entgegen.

So empfängt am Samstag die U23 von Fortuna Düsseldorf Spitzenreiter Fortuna Köln. Angesichts der genannten Konstellation wäre ein Zähler für die Zweitliga-Zweitvertretung wichtig. Außerdem warten Mike Wunderlich mit dem Wuppertaler SV (gegen die U21 des 1. FC Köln) und René Lewejohann mit dem 1. FC Bocholt (gegen den Bonner SC) noch auf ihre ersten Siege, auch hier zählt der Abstiegskampf.

Falls ihr abstimmen wollt, wer aus der Regionalliga West absteigt, könnt ihr das in diesem WhatsApp-Kanal machen:

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

>>> Zur Tabelle der Regionalliga West

Der 23. Spieltag der Regionalliga West

Sa., 21.02.2026, 16:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
16:00live

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: