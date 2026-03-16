Regionalliga West: Wir streichen den vierten Abstiegsplatz!

Rödinghausen wäre gerettet. – Foto: Imago Images

Alemannia Aachen feierte in der 3. Liga zuletzt einen furiosen Heimsieg gegen den FC Energie Cottbus (4:1), damit sind die Kaiserstädter aktuell tatsächlich näher dran am Aufstiegsrennen als am Abstiegskampf - und danach sah es lange nicht aus. Da auch Viktoria Köln so gut wie durch ist, streicht die FuPa-Redaktion offiziell den vierten Abstiegsplatz in der Regionalliga West.

Aachen furios

Nach der Hinrunde stand Alemannia Aachen auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga, paar Monate später rangiert der ehemalige Bundesliga-Klub auf Rang drei der Rückrundentabelle. Als Tabellenzehnter hat Aachen 17 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, bei Viktoria Köln sind es immerhin 14 Zähler. Da aber nur noch neun Spieltage zu gehen und 27 Punkte zu vergeben sind, ist der Klassenerhalt nur in einem äußerst unwahrscheinlichen Szenario nicht gesichert.

Weil Erzgebirge Aue und der SSV Ulm, die beide auf den ersten Abstiegsplätzen der 3. Liga stehen, seit Wochen keine Anstalten machen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen, wird den NRW-Vertretern der zweiten Tabellenhälfte auch nichts mehr passieren. Das hat einen positiven Folge-Effekt für die Regionalliga West, denn weil kein NRW-Klub aus der 3. Liga absteigen wird, müssen nur drei Regionalliga-Klubs den Gang in die Oberliga antrerten.