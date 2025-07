Regionalliga West: Wer wird Meister, wer steigt ab? Stimmt ab!

Regionalliga West: Das sind die ersten vier Spieltage

1. Spieltag

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Fortuna Köln

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - 1. FC Köln II

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf II

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - Bonner SC

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SSVg Velbert

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SV Rödinghausen

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - FC Schalke 04 II

Sa., 26.07.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - FC Gütersloh

So., 27.07.25 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Dortmund II



2. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Wuppertaler SV

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Lotte

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - VfL Bochum II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - RW Oberhausen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Bocholt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück

So., 03.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Sportfreunde Siegen



3. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Köln II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Schalke 04 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Fortuna Düsseldorf II

So., 10.08.25 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - Borussia Dortmund II

So., 10.08.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Bonner SC

Mo., 11.08.25 20:00 Uhr VfL Bochum II - SSVg Velbert



4. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - VfL Bochum II

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - RW Oberhausen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt

So., 17.08.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - Borussia Mönchengladbach II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SC Paderborn 07 II

So., 17.08.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Sportfreunde Siegen

Mo., 18.08.25 19:00 Uhr Borussia Dortmund II - Wuppertaler SV

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr Bonner SC - FC Gütersloh

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte