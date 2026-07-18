Siegen und RWO dürften zu den Top-Teams zählen. – Foto: Marco Bader
Regionalliga West: Wer ist der Meisterschaftsfavorit?
Die Regionalliga West scheint 2026/27 offen wie lange nicht zu sein, deshalb sucht FuPa den Aufstiegsfavoriten. Macht mit!
von André Nückel · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Vor dem Saisonstart der Regionalliga West sucht FuPa den Aufstiegsfavoriten. Können beispielsweise Rot-Weiß Oberhausen, die Sportfreunde Siegen oder der FC Gütersloh nach der Spitze greifen, oder hat in der Saison 2026/27 eine Bundesliga-Reserve die Nase vorn? Stimmt ab!
Das Auftaktprogramm der Regionalliga West
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:00 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte
3. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Lotte
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - FC Gütersloh
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - RW Oberhausen
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt