Regionalliga West: Wann an den ersten drei Spieltagen gespielt wird

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die ersten drei Spieltage der Regionalliga West zeitgenau angesetzt. Während es am ersten Spieltag kein einziges Sonntagsspiel gibt, rollt der Ball in den Wochen darauf auch parallel zur Hauptspielzeit der Amateure. Freitagsspiele sind zum Auftakt ebenfalls eingeplant - beginnend natürlich mit dem Auftaktspiel zwischen dem Bonner SC und Rot-Weiß Oberhausen am 31. Juli.
1. Spieltag
Fr., 31.07.26 19:30 Uhr Bonner SC - RW Oberhausen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Paderborn 07 II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Westfalia Rhynern - Sportfreunde Siegen
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - SG Wattenscheid 09
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - SC Wiedenbrück
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - Borussia Dortmund II
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - FC Gütersloh
Sa., 01.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen
Sa., 01.08.26 16:00 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Bocholt
2. Spieltag
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr FC Gütersloh - VfL Bochum II
Fr., 07.08.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - Westfalia Rhynern
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - VfB 03 Hilden
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - Bonner SC
So., 09.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - SV Bergisch Gladbach 09
So., 09.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - Sportfreunde Lotte