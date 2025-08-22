 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Gütersloh und Bonn stehen im Fokus.
Gütersloh und Bonn stehen im Fokus. – Foto: Boris Hempel

Regionalliga West: Voller Samstag mit BVB, Siegen & zwei Topspielen

Regionalliga West live: Am Samstag stehen Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC vor spannenden Aufgaben. Topspiele beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

An diesem Wochenende wird bereits der 5. Spieltag der Regionalliga West ausgetragen! Topspiele finden beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh statt. Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC haben anspruchsvolle Aufgaben. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00live

________________

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00

________________

Liveticker: VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC

Morgen, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00

________________

Liveticker: FC Gütersloh - Fortuna Köln

Morgen, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
14:00live

________________

Liveticker: RW Oberhausen - SSVg Velbert

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

________________

Der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der Regionalliga West

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 022.8.2025, 14:00 Uhr
André NückelAutor