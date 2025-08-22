Regionalliga West: Voller Samstag mit BVB, Siegen & zwei Topspielen

An diesem Wochenende wird bereits der 5. Spieltag der Regionalliga West ausgetragen! Topspiele finden beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh statt. Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC haben anspruchsvolle Aufgaben. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: