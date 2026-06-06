Regionalliga West verzeichnet historisches Zuschauerminus Nach dem Aufstieg des MSV Duisburg und weiteren Abgängen großer Traditionsvereine verzeichnet die Regionalliga West die niedrigsten Zuschauerzahlen seit ihrer Einführung 2012. von Markus Becker · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

RWO hatte in der abgelaufenen Saison die am besten besuchten Heimspiele. – Foto: Sven Hanisch

Schon vor Saisonbeginn deutete sich an, dass die Regionalliga West einen ihrer letzten großen Zuschauermagneten verlieren würde. Mit dem Aufstieg des MSV Duisburg verabschiedete sich ein weiterer Big Player aus der Liga. Nun steht fest: Die abgelaufene Spielzeit brachte den niedrigsten Zuschauerzuspruch seit Einführung der Regionalligen in ihrer heutigen Form.

MSV Duisburg hinterlässt große Lücke >>>Zum Zuschauerranking für die Saison 2025/26 Ob Rot-Weiss Essen, Alemannia Aachen oder zuletzt der MSV Duisburg: Über Jahre hinweg sorgte mindestens einer der großen Traditionsklubs für gefüllte Ränge und starke Auswärtskulissen. Inzwischen sind diese Vereine in die 3. Liga aufgerückt. Gleichzeitig drücken sieben Zweitvertretungen den Zuschauerschnitt zusätzlich nach unten. Im Zuschauerranking der Saison 2025/26 landete Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen mit durchschnittlich 3.100 Besuchern auf Platz eins. Dahinter folgen Fortuna Köln und die Sportfreunde Siegen mit jeweils 2.900 Zuschauern pro Heimspiel. Auf Rang vier liegt der 1. FC Bocholt mit rund 2.000 Besuchern, gefolgt vom Wuppertaler SV mit durchschnittlich 1.900 Zuschauern.

Vielversprechende Wattenscheider Gerade die Abgänge von Fortuna Köln und dem Wuppertaler SV treffen die Liga auch aus Zuschauersicht empfindlich. Während die Domstädter zukünftig in der 3. Liga agieren, verabschiedet sich der WSV in die Oberliga. Unter den möglichen Neuzugängen dürfte allenfalls die SG Wattenscheid 09 in ähnliche Dimensionen vorstoßen. Der Traditionsverein lockte in der abgelaufenen Oberliga-Saison durchschnittlich rund 1.500 Zuschauer zu seinen Heimspielen. Deutlich kleiner fallen die Zahlen bei anderen (potenziellen) Aufsteigern aus. Westfalia Rhynern hat sich seinen Startplatz für die Regionalliga bereits gesichert, kam in der Oberliga Westfalen auf durchschnittlich 501 Zuschauer. Die noch offenen Aufstiegsplätze versprechen kommen dafür nicht mit großem Anhang im Gepäck. In der Mittelrheinliga befindet sich derzeit Bergisch Gladbach 09 in der Pole Position, verzeichnete allerdings lediglich durchschnittlich 116 Zuschauer pro Heimspiel. Am Niederrhein liegen Ratingen 04/19 (329) und der VfB Hilden (270) im Meisterschaftsrennen ebenfalls deutlich unter dem Regionalliga-Durchschnitt der Traditionsvereine.