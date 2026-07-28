Regionalliga West: So laufen die letzten Züge der Vorbereitung

Mittlerweile wissen wir, dass der Bonner SC Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt der Saison 2026/27 der Regionalliga West empfängt. Wir geben euch hier einen Überblick darüber, wie die Regionalligsten am vergangenen Wochenende performt haben und wie es noch weiter geht.
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