Regionalliga West: So läuft der 17. Spieltag - live! Regionalliga West: Die Nachwuchsmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 eröffnen den Spieltag.

In der Regionalliga West ist der 17. Spieltag angebrochen. Zur absolut fanunfreundlichen Anstoßzeit um 14 Uhr stehen sich zum Auftakt die Nachwuchsmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 gegenüber. Am Abend folgt das Duell unter Flutlicht im Stadion Niederrhein zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Bocholt. Die restlichen sieben Partien finden am Samstag statt. Dort trifft unter anderem der 1. FC Düren mit Neu-Trainer Boris Schommers auf den SC Wiedenbrück, der Wuppertaler SV empfängt Fortuna Köln und der SV Straelen spielt gegen den SV Rödinghausen.