Der 1. FC Bocholt spielt auch gegen die U23 von Schalke 04 vor großer Kulisse. – Foto: Meiki Graff

Regionalliga West: So läuft der 15. Spieltag - live! Regionalliga West: Topspiel in Aachen, Bocholt vor großer Kulisse gegen Schalke II - das ist der Spieltag in der Regionalliga.

In der Regionalliga West steht der 15 Spieltag bevor und der hat es in sich. Während Spitzenreiter Preußen Münster erst am Sonntag gefordert ist, treffen die Verfolger SV Rödinghausen und Alemannia Aachen im Spitzenspiel direkt aufeinander. Vor großer Kulisse empfängt der 1. FC Bocholt die U23 des FC Schalke 04, Wuppertal empfängt die Zwote von Fortuna Düsseldorf.

Borussia Mönchengladbach II - SV Lippstadt

Heute, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 14:00

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - 1. FC Kaan-Marienborn

SG Wattenscheid 09 - Rot-Weiß Oberhausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Düren

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

Diese Partie gibt es am Sonntag SC Fortuna Köln - SC Preußen Münster