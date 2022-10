Regionalliga West: So läuft der 13. Spieltag! Regionalliga West, 13. Spieltag: Traditionsduell zwischen Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen am Samstag.

In der Regionalliga West beginnt am Abend der 13. Spieltag. Während Spitzenreiter SV Rödinghausen beim SC Wiedenbrück antritt, kommt es am Mittelrhein zum Aufeinandertreffen von Alemannia Aachen und der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Am Samstag wird es beim Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen auch auf den Rängen laut werden.