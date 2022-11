Der 1. FC Bocholt spielt auch gegen die U23 von Schalke 04 vor großer Kulisse. – Foto: Meiki Graff

Regionalliga West: Siege für Wuppertal und Gladbach II Regionalliga West: Topspiel in Aachen, Bocholt vor großer Kulisse gegen Schalke II - das ist der Spieltag in der Regionalliga.

In der Regionalliga West stand der 15. Spieltag an, und der hatte es in sich. Alemannia Aachen hast das Verfolgerduell gegen den SV Rödinghausen mit 3:1 gewonnen und ist jetzt Zweiter. Auch die Zweite von Borussia Mönchengladbach machte ein Sprung, ist nach dem 4:2 gegen Lippstadt jetzt Siebter. Eine historische Pleite gab es derweil für den 1. FC Bocholt.

Die torlose Punkteteilung ist vor allem für die Gastgeber nach der bisher mageren Punkteausbeute zu wenig, um Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu nähren. >>> Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht SV Straelen – 1. FC Köln II 0:0

SV Straelen: Julius Paris, Dacain Dacruz Baraza, Joep Munsters, Komlan Manasse Fionouke, Ole Päffgen, Niek Munsters (88. Marco Cirillo), Moulaye N'Diaye, Hirotaka Yamada, Toshiaki Miyamoto, Marcel Heller - Trainer: Bekim Kastrati

1. FC Köln II: Jonas Urbig, Georg Strauch (90. Adam Lenges), Stephan Salger, Lukas Nottbeck (72. Jeremy Mekoma), Leon Schneider, Ricardo Henning (72. Pierre Nadjombe), Simon Breuer, Joshua Schwirten, Rijad Smajic, Tim Giesen, Thomas Kraus (72. Philipp Wydra) - Trainer: Mark Zimmermann

Schiedsrichter: Lars Bramkamp () - Zuschauer: 333 ________________ Borussia Mönchengladbach II siegt 4:2 gegen den SV Lippstadt

Die Gladbacher machten durch ein Sieg einen Sprung auf Platz sieben, und haben noch ein Spiel weniger absolviert als etwa Kaan-Marienborn, Schalke II oder Alemannia Aachen, die knapp vor den Borussen rangieren. Steffen Meuer und Cagatay Kader sorgten für die 2:0 Pausenführung. Luis Ortmann brachte die Gäste als Joker noch einmal heran, doch Semir Telaovic und Yvandro Borges Sanches sorgten danach für klare Verhältnisse, Lippstadts zweiter Treffer durch Mustafa Delifer, ebenfalls Joker, war nur noch Kosmetik. Borussia Mönchengladbach II – SV Lippstadt 08 4:2

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Brüll, Phil Kemper, Michel Lieder, Enrique Lofolomo, Jacob Italiano (46. Kaan Kurt), Rocco Reitz (59. Per Lockl), Oscar Fraulo, Steffen Meuer (73. Phil Beckhoff), Yvandro Borges Sanches, Semir Telalovic (73. Ryan-Don Naderi), Cagatay Kader - Trainer: Eugen Polanski

SV Lippstadt 08: Christopher Balkenhoff, Fatih Ufuk, Phil Halbauer (72. Hakim Traoré), Luis Allmeroth, Maximilian Fischer, Finn Heiserholt (59. Luis Ortmann), Luis Sprekelmeyer, Yasin Altun, Tim Möller, Lars Holtkamp (84. Niklas Fensky), Viktor Maier (78. Mustafa Delifer) - Trainer: Felix Bechtold

Schiedsrichter: Marc Jäger () - Zuschauer: 393

Tore: 1:0 Steffen Meuer (27.), 2:0 Cagatay Kader (45.), 2:1 Luis Ortmann (63.), 3:1 Semir Telalovic (66.), 4:1 Yvandro Borges Sanches (70.), 4:2 Mustafa Delifer (86.). ________________ Alemannia Aachen schiebt sich gegen Rödinghausen auf Platz zwei

Durch ein 3:1 vor mehr als 11.000 Zuschauern haben sich die Aachener auf den zweiten Tabellenplatz geschoben, sind jetzt erster Münster-Verfolger. Früh traf jedoch zunächst Damjan Marceta zur Gästeführung, die Dimitry Imbongo umgehend ausglich. Dann passierte lange nichts, bis Jannis Held in der 70. Minute die Aachener in Führung schoss. Erst in der Nachspielzeit machte Jannik Mause dann den Deckel auf den Sieg. Alemannia Aachen – SV Rödinghausen 3:1

Alemannia Aachen: Marcel Johnen, Jannis Held (78. Felix Heim), Dario de Vita (30. Lars Oeßwein), Lukas Wilton, Aldin Dervisevic, Sebastian Schmitt, Marco Müller, Julian Schwermann (46. Tim Korzuschek), Frederic Baum, Jannik Mause, Dimitry Imbongo (44. Dino Bajric) - Trainer: Helge Hohl

SV Rödinghausen: Luis Weber, Lasse Jürgensen (79. Janis Büscher), Patrick Choroba (63. Dominique Domröse), Ibrahim Sori Kaba, Daniel Flottmann, Vincent Schaub, Kevin Hoffmeier, Jeff-Denis Fehr (63. Nico Tübing), Adrian Bravo Sanchez, Damjan Marceta, Ramien Safi (63. Yassin Ibrahim) - Trainer: Carsten Rump

Schiedsrichter: Marco Goldmann (Warendorf) - Zuschauer: 11700

Tore: 0:1 Damjan Marceta (10.), 1:1 Dimitry Imbongo (13.), 2:1 Jannis Held (70.), 3:1 Jannik Mause (90.+1). ________________ Historisches Debakel für den 1. FC Bocholt

Die Bocholter hätten sich an diesem Samstagnachmittag sicherlich einen anderen Eintrag in ihr Geschichtsbuch gewünscht, doch am Hünting gab es eine bittere 2:8-Niederlage gegen die U23 des FC Schalke 04. >>> Hier geht es zum ausführlichen Bericht 1. FC Bocholt – FC Schalke 04 II 2:8

1. FC Bocholt: Sebastian Wickl, Mika Timothy Hanraths, Arman Corovic, Kevin Grund (64. Kento Wakamiya), Jeffrey Obst (64. Marko Stojanovic), Marc Beckert, Florian Abel, Marvin Lorch, Fabio-Daniel Simoes Ribeiro, Andre Bugla (74. Mergim Fejzullahu), Malek Fakhro (89. Leander Goralski) - Trainer: Marcus John

FC Schalke 04 II: Radomir Novakovic, Julius Schell, Steven van der Sloot, Kerim Calhanoglu, Tim Albutat (74. David Ludwig Lelle), Daniel Kankam Kyerewaa, Grace Bokake Bolufe, Joey Paul Müller, Soichiro Kozuki, Rufat Dadashov (77. Moritz Flotho), Niklas Castelle (69. Akbar Tchadjobo) - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Dominik Mynarek (Düren) - Zuschauer: 2776

Tore: 0:1 Soichiro Kozuki (4.), 0:2 Rufat Dadashov (6.), 0:3 Daniel Kankam Kyerewaa (15.), 0:4 Niklas Castelle (19.), 0:5 Soichiro Kozuki (28.), 0:6 Steven van der Sloot (33.), 0:7 Grace Bokake Bolufe (52.), 0:8 Niklas Castelle (70.), 1:8 Marvin Lorch (81.), 2:8 Malek Fakhro (90.)

Gelb-Rot: Grace Bokake Bolufe (63./FC Schalke 04 II/).

________________ 1. FC Kaan-Marienborn gewinnt in Wiedenbrück

Durch den 2:1-Sieg hält Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga. Alle Tore fielen in der ersten Hälfte. Die Führung der Gäste durch Kohsuke Tsuda glichen die Wiedenbrücker in der 26. Minute durch Stanislav Fehler noch aus, das 2:1 für die Gäste durch Derrick Kyere sollte sich bereits in der 38. Minute als der Siegtreffer werweisen. SC Wiedenbrück – 1. FC Kaan-Marienborn 1:2

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Tim Böhmer, Leon Tia, Saban Kaptan (46. Emre Sabri Aydinel), Hendrik Lohmar (65. Armagan Beytullah Özer), Jan Lukas Liehr, Maik Amedick (88. Bahattin Karahan), Stanislav Fehler, Niklas Szeleschus, Fabian Brosowski, Benedikt Zahn (46. Manfredas Ruzgis) - Trainer: Daniel Brinkmann

1. FC Kaan-Marienborn: Robert Jendrusch, Armin Pjetrovic, Kevin Krumm, Markus Pazurek, Firat Tuncer, Julian Schauerte, Derrick Kyere (90. Lars Bender), Mats-Lukas Scheld (68. Jannes Hoffmann), Daniel Hammel (53. Enzo Wirtz), Kohsuke Tsuda, Din Alajbegovic (76. Daniel Waldrich) - Trainer: Thorsten Nehrbauer

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 560

Tore: 0:1 Kohsuke Tsuda (11.), 1:1 Stanislav Fehler (26.), 1:2 Derrick Kyere (38.). ________________ Kein Sieger zwischen SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Oberhausen

78 Minuten lang gab es keine Tore in Wattenscheid, dann wurde es turbulent. Bereits in der 70. Minute hatte Torjäger Sven Kreyer nach einer Tätlichkeit Rot gesehen, dennoch gelang RWO eine tolle Kombination in Unterzahl, die Anton Heinz abschloss. Doch Wattenscheid schlug wenig später zurück, als Julian Meyer einen Foulelefmeter verwandelte. Sicherlich ein Punktverlust für RWO, auch wenn das Tor in Unterzahl hoffen ließ. SG Wattenscheid 09 – Rot-Weiß Oberhausen 1:1

SG Wattenscheid 09: Kilian Neufeld, Tim Kaminski (81. Eduard Renke), Tim Brdaric, Marvin Schurig, Phil Britscho, Tom Sindermann, Nico Lucas (46. Berkant Canbulut), Julian Meier, Steve Tunga Malanda, Umut Yildiz, Omar Jessey (46. Kim Sané) - Trainer: Christian Britscho

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Michael Wentzel, Nils Winter, Fabian Holthaus, Nico Klaß, Pierre Fassnacht, Tanju Öztürk (74. Jerome Propheter), Jan-Lucas Dorow (57. Anton Heinz), Kelvin Lunga (67. Matona-Glody Ngyombo), Sven Kreyer, Leroy-Jacques Mickels (88. Kilian Skolik) - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Jonah Samuel Njie Besong (Duisburg) - Zuschauer: 1149

Tore: 0:1 Anton Heinz (79.), 1:1 Julian Meier (84. Foulelfmeter)

Rot: Sven Kreyer (70./Rot-Weiß Oberhausen/Tätlichkeit). ________________ 1. FC Düren beendet in Ahlen Negativlauf

Der 1. FC Düren hat seinen Nagativlauf vorerst beendet und die drei Punkte aus Ahlen mit nach Hause genommen. Die Partie begann mit Verspätung, weil zunächst einige Löcher im traditionell schwer bespielbaren Rasen der Ahlener geflickt werden mussten. Die Dürener gingen durch Philipp Simon nach knapp einer Stunde in Führung und bauten durch einen Foulefmeter von Vincent Geimer aus, vor dem es wegen Notbremse Rot gegen Ahlens Jannik Borgmann gegeben hatte. Zwar kam Ahlen in Unterzahl heran, doch zu einem Punkt reichte Hüseyin Buluts Treffer nicht mehr. Rot Weiss Ahlen – 1. FC Düren 1:2

Rot Weiss Ahlen: Robin Brüseke, Jannik Borgmann, Tobias Reithmeir, Davud Tuma, Hakan Sezer (46. André Dej), Hüseyin Bulut, Christian Skoda, Jan Holldack (81. Tidiane Gueye), Patrik Twardzik, Felix Schlüsselburg (72. Pascal Itter), Cihan Özkara (46. Gianluca Marzullo) - Trainer: Andreas Zimmermann

1. FC Düren: Patrick Bade, Markus Wipperfürth (76. Jannis Becker), Adis Omerbasic, Marvin Steiger, Mario Weber, Adam Matuszczyk, Vincent Geimer, Philipp Simon (73. Finn Stromberg), Meik Kühnel (86. Cenk Durgun), Hamza Salman, Mike Owusu (89. Petar Lela) - Trainer: Carsten Wissing

Schiedsrichter: Florian Visse (Hörstel)

Tore: 0:1 Philipp Simon (59.), 0:2 Vincent Geimer (80. Foulelfmeter), 1:2 Hüseyin Bulut (84.)

Rot: Jannik Borgmann (79./Rot Weiss Ahlen/Notbremse ). ________________ Wuppertaler SV lässt Fortuna Düsseldorf II keine Chance

Auch der Wuppertaler SV hat seine Position in der Liga-Spitzengruppe beim 4:1 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf eindrucksvoll gewahrt. Zur 2:0-Führung trafen Kevin Hagemann und Serhat-Semih Güler, Robin Bird schaffte aber nach einer halben Stunde den Anschluss. Dafür, dass dieser letztlich bedeutungslos blieb, sorgen nach der Pause erneut Güler und Hagemann mit ihrem jeweils zweiten Treffer. Die Gäste bleiben damit nahe an der Gefahrenzone. Wuppertaler SV – Fortuna Düsseldorf II 4:1

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Durim Berisha, Philipp Hanke (45. Moritz Montag), Lion Schweers, Kevin Pytlik, Lukas Demming (68. Lewin Alexander D Hone), Kevin Pires-Rodrigues, Marco Stiepermann, Kevin Hagemann, Bastian Müller (46. Tobias Peitz), Serhat-Semih Güler (67. Valdet Rama) - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Fortuna Düsseldorf II: Dennis-Adam Gorka, Kingsley Helmut Marcinek, Mert Göckan, Niko Vukancic, Robin Bird (67. Luis-Felipe Monteiro), Kevin Sebastian Brechmann, Justin Noah Seven, Tom Geerkens, Soufiane El-Faouzi, Jona Niemiec, Ephraim Kalonji (65. Maximilian Adamski) - Trainer: Nicolas Michaty

Schiedsrichter: Tobias Severins () - Zuschauer: 1430

Tore: 1:0 Kevin Hagemann (16.), 2:0 Serhat-Semih Güler (21.), 2:1 Robin Bird (31.), 3:1 Serhat-Semih Güler (55.), 4:1 Kevin Hagemann (83.)

Gelb-Rot: Kingsley Helmut Marcinek (41./Fortuna Düsseldorf II/). ________________ Diese Partie gibt es am Sonntag SC Fortuna Köln - SC Preußen Münster