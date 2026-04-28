Regionalliga West: RWO verspielt beim Bonner SC letzte Aufstiegschance Regionalliga West: Das 1:1 beim Bonner SC am Dienstagabend dürfte für Rot-Weiß Oberhausen zu wenig sein, um die Chance auf den Aufstieg noch aufrecht zu erhalten. von Sascha Köppen · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser

Der Bonner SC und Rot-Weiß Oberhausen teilten am Dienstagabend die Punkte. – Foto: Boris Hempel

Für den SC Rot-Weiß Oberhausen ging es am Dienstagabend ab 19 Uhr um alles oder nichts. Denn die Oberhausener traten zum Nachholspiel des 20. Spieltags in der Regionalliga West beim Bonner SC an, für den es im gesicherten Mittelfeld der Liga nur noch um eine möglichst gute Abschlussplatzierung geht. Geschenkt bekam RWO allerdings rein gar nichts. Das Spiel endete mit einem 1:1, was vielleicht eher sogar für die Oberhausener etwas glücklich war, und damit dürfte die letzte Chance auf den Aufstieg für die Gäste verspielt sein.

Heute, 19:00 Uhr Bonner SC Bonner SC RW Oberhausen RW Oberhausen 1 1 Schon ganz früh hätten die Bonner in Führung gehen können, vergaben aber zwei Großchancen durch Julijan Popovic und Massaman Keita. Danach kamen dann auch die Oberhausener im Spiel an, hatten durch Moritz Stoppelkamp nach 20 Minuten ihre erste dicke Chance aus der Distanz. Als es sechs Minuten späte erstmals spielerich kontruktiv wurde, schlug RWO auch gleich zu. Ayman Aourir sorgte in der 26. Minute für die Oberhausener Führung. Doch die Freude währte nicht lange. Mit einem traumhaften Distanzschuss sorgte Haris Mesic für das 1:1 - das Erlebnis eines Tores hatte er in dieser Spielzeit erstmals. Nach einer weiteren Bonner Chance durch Lucas Cueto ging es mit 1:1 in die Pause.

Dabei blieb es dann auch in den zweiten 45 Minuten. Auch nach dem Wechsel gehörten durch Serhat Koruk und Cueto die beiden ersten Chancen wieder den Bonnern, ehe Lucas Halangk in der 63. Minute RWO hätte in Führung köpfen können. Einige RWO-Versuche blieben danach zu harmlos, noch einmal wurde es eng, als Stoppelkamp in der 83. Minute nur hauchdünn verpasste. So bleiben die Oberhausener sieben Zähler hinter Fortuna Köln, in drei Spielen nur theoretisch noch aufzuholen. So spielten sie Bonner SC – RW Oberhausen 1:1

Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (78. Bogdan Shubin), Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk (77. Jonas Berg), Robin Bird (65. Elias Kratzer), Lucas Cueto (89. Yannik Schlößer) - Trainer: Björn Mehnert

RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Moritz Stoppelkamp, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (78. Illia Poliakov), Seok-ju Hong (66. Tim Krohn), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel

Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 1423

Tore: 0:1 Ayman Aourir (26.), 1:1 Haris Mesic (31.)