Regionalliga West: RWO verspielt beim Bonner SC letzte Aufstiegschance

Für den SC Rot-Weiß Oberhausen ging es am Dienstagabend ab 19 Uhr um alles oder nichts. Denn die Oberhausener traten zum Nachholspiel des 20. Spieltags in der Regionalliga West beim Bonner SC an, für den es im gesicherten Mittelfeld der Liga nur noch um eine möglichst gute Abschlussplatzierung geht. Geschenkt bekam RWO allerdings rein gar nichts. Das Spiel endete mit einem 1:1, was vielleicht eher sogar für die Oberhausener etwas glücklich war, und damit dürfte die letzte Chance auf den Aufstieg für die Gäste verspielt sein.
Dabei blieb es dann auch in den zweiten 45 Minuten. Auch nach dem Wechsel gehörten durch Serhat Koruk und Cueto die beiden ersten Chancen wieder den Bonnern, ehe Lucas Halangk in der 63. Minute RWO hätte in Führung köpfen können. Einige RWO-Versuche blieben danach zu harmlos, noch einmal wurde es eng, als Stoppelkamp in der 83. Minute nur hauchdünn verpasste. So bleiben die Oberhausener sieben Zähler hinter Fortuna Köln, in drei Spielen nur theoretisch noch aufzuholen.
Bonner SC – RW Oberhausen 1:1
Bonner SC: Elias Bördner, Markus Wipperfürth, Julijan Popović, Massaman Keita, Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (78. Bogdan Shubin), Tobias Peitz, Haris Mesic, Serhat Koruk (77. Jonas Berg), Robin Bird (65. Elias Kratzer), Lucas Cueto (89. Yannik Schlößer) - Trainer: Björn Mehnert
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Simon Ludwig, Moritz Stoppelkamp, Eric Gueye, Luca Schlax, Matona-Glody Ngyombo, Ayman Aourir, Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (78. Illia Poliakov), Seok-ju Hong (66. Tim Krohn), Timur Kesim - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 1423
Tore: 0:1 Ayman Aourir (26.), 1:1 Haris Mesic (31.)
32. Spieltag: (A) VfL Bochum II (10.)
33. Spieltag: (H) Borussia Mönchengladbach II (4.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Bocholt (13.)
32. Spieltag: (A) SC Paderborn 07 II (12.)
33. Spieltag: (H) Sportfreunde Siegen (7.)
34. Spieltag: (A) VfL Sportfreunde Lotte (14.)