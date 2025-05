Regionalliga West: RWO siegt 4:1, Gladbach II verliert zum Abschluss

37. und vorletzter Spieltag der Regionalliga West - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Da im Meisterrennen längst alles entschieden ist und auch die drei Absteiger bereits nicht-sportlich feststehen, liegt die Spannung noch in der Frage, ob es einen vierten Absteiger geben wird - und ob es sich dabei um den FC Schalke II oder Eintracht Hohkeppel handelt. Aktuell liegt Hohkeppel auf den viertletzten Platz, muss zwei Punkte und elf Tore auf Schalke gutmachen. Gegner am vorletzten Spieltag sind mit dem 1. FC Bocholt und Fortuna Düsseldorf II jeweils Niederrhein-Teams. Relevant wird das nur, wenn ein NRW-Team aus der 3. Liga absteigt. Auch da sind noch noch zwei Spieltage zu gehen, aktuell wäre das nicht der Fall, doch der BVB II liegt nur dank der Tordifferenz außerhalb der Gefahrenzone - und auch Alemannia Aachen ist noch nicht gerettet.