Regionalliga West: RWO beim Bonner SC am Dienstag im Ticker

Für Rot-Weiß Oberhausen steht die wohl letzte Titelchance auf dem Spiel. – Foto: Jochen Classen

Für den SC Rot-Weiß Oberhausen geht es am Dienstagabend ab 19 Uhr um alles oder nichts. Denn die Oberhausener treten zum Nachholspiel des 20. Spieltags in der Regionalliga West beim Bonner SC an, für den es im gesicherten Mittelfeld der Liga nur noch um eine möglichst gute Abschlussplatzierung geht. Schenken werden die Bonner den Gästen aus dem Ruhrgebiet im Sportpark Nord aber dennoch sicherlich nichts.

Die Ausgangslage ist dabei für RWO sonnenklar. Gibt es in der Bundesstadt am Dienstag einen Sieg, so würde das Team von Trainer Sebastian Gunkel den Rückstand auf Spitzenreiter Fortuna Köln auf fünf Zähler verkürzen und hätte dann in den drei noch offenen Spielen zumindest noch die theoretische Chance, den Spitzenreiter noch abzufangen und Meister zu werden, was mit dem Aufstieg in die 3. Liga verbunden wäre. Gibt es hingegen nur einen Punkt oder gar eine Neiderlage, so dürften sieben oder gar acht Punkte im restlichen Saisonverlauf kaum noch aufzuholen sein. Das Hinspiel gegen die Bonner entschied RW Oberhausen mit 3:1 für sich.

Die Partie könnt ihr natürlich bei uns im ausführlichen Liveticker verfolgen, den ihr gleich hier aus dem Artikel heraus aufrufen könnt. Das gilt natürlich insgesamt auch für den restlichen Saisonverlauf der Regionalliga.