Regionalliga West: RW Oberhausen auf Platz drei beim Zuschauerschnitt Regionalliga West: Allerdings ist der Abstand zu Alemannia Aachen und Preußen Münster groß. 1. FC Bocholt liegt auf Rang sechs.

Genau ein Drittel der 18 Mannschaften der Regionalliga West kommt aus dem Fußballverband Niederrhein, und genau die Hälfte dieser sechs Mannschaften hat es im bisherigen Verlauf der Saison geschafft, in der Zuschauer-Statistik dieser vierten Spielklasse einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu belegen.

Auf der fünften Position folgt mit dem Wuppertaler SV ein weiteres Niederrheinteam, bei dem sich im Schnitt immerhin noch 1.800 im Stadion am Zoo einfinden. Gleich dahinter folgt auf Position sechs der 1. FC Bocholt, bei dessen Matches am Hünting im Schnitt knapp 1.400 Fans dabei waren - für einen Aufsteiger sicherlich beachtlich. Das macht aber auch klar, wie wichtig es ist, dass die zuletzt gesperrte Spielstätte schnell wieder voll einsatzbereit gemacht wird.

Die drei übrigen Teams finden sich in der unteren Tabellenhälfte. Durch den WM-Boykott fanden sich immerhin mehr Fans bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach ein, wo der Schnitt dadurch auf 634 anstieg, was Platz zwölf bedeutet, der aber wohl nur schwer zu halten sein wird. Auf Platz 16 rangiert die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 558 Besuchern im Schnitt, beim SV Straelen als Vorletztem in diesem Ranking waren es noch 494. An letzter Stelle rangiert das sportlich ziemlich erfolgreiche Aufsteigerteam des 1. FC Kaan-Marienborn mit nur noch 458 Besuchern im Schnitt.