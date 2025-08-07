Regionalliga-West-Meister tritt Aufstiegsreform bei

Immer mehr Vereine schließen sich der Initiative "Aufstiegsreform 2025" an, die sich dafür einsetzt, dass alle Meister der Regionalliga-Staffeln aufsteigen können und nicht Gefahr laufen müssen, durch eine Niederlage in der Relegation den Lohn einer erfolgreichen Saison zu verspielen. Das unterstützt seit Mittwoch auch der MSV Duisburg, der als amtierender Meister der Regionalliga West nun wieder in Liga 3 auf Punktejagd geht.
"Meister müssen aufsteigen" - so lautet der eingängige und in seiner Aussage stimmige Slogan, der spätestens zum Saisonende in aller Munde ist. Durch alle Ligaebenen hindurch steht im Endspurt oft das große Zittern um den Aufstieg. Oft führt der Weg eine Liga höher nur über den Umweg der Relegation - mit ungewissem Ausgang. Ein schlechter Tag und die gute Arbeit einer ganzen Spielzeit kann dahin sein. Das soll, das darf nicht sein - so fordern es immer mehr Vereine in Deutschland im Bezug auf die viertklassige Regionalliga.
Aktuell gibt es fünf Regionalliga-Staffeln, doch nur vier Mannschaften dürfen am Ende in die 3. Liga aufsteigen. Im Wechsel müssen die Meister der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost und der Regionalliga Bayern in der Relegation antreten, um das letzte Ticket zu lösen. "Auch der Meidericher Spielverein ist überzeugt, dass sportlicher Erfolg mit einem verdienten Aufstieg belohnt werden sollte. Wer sich den Meistertitel einer Regionalliga sichert, muss in die 3. Liga aufsteigen. Damit wären Fairness, Planungssicherheit und sportliche Gerechtigkeit im deutschen Ligasystem wiederhergestellt", erklärt der Spielverein, der nun als jüngstes Mitglied zur Initiative gestoßen ist, in seinen Vereinsmedien.
In einer gemeinsamen Absprache haben sich Vertreter aller Regionalligen für eine bundesweite Arbeitsgruppe ausgesprochen, die nun gebildet werden soll. Der Zeitplan ist dabei eng gestrickt, denn noch in diesem Jahr soll beim DFB-Bundestag eine Veränderung des Aufstiegsrechts beschlossen werden. In einem zweiten Schritt soll auf einem außerordentlichen Bundestag 2026 eine verbindliche Reform beschlossen werden, die dann ab der Saison 2027/28 greifen würde.
Szenarien gibt es einige, die für eine Reform in Frage kommen würden. So könnten beispielsweise die U-Mannschaften in eine eigene Liga umgruppiert werden, die verbleibenden Teams in vier Ligen aufgeteilt werden, sodass jeder Meister am Ende der Spielzeit aufsteigt. Auch eine generelle Reduzierung auf vier Regionalliga-Staffeln inklusive U-Mannschaften ist eine Idee. Klar ist: Der Konflikt schwelt seit Jahren, nun besteht die Möglichkeit, ihn endgültig zu lösen und zu einer fairen Lösung zu finden.