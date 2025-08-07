Regionalliga-West-Meister tritt Aufstiegsreform bei

Alexander Hahn bei der Meisterfeier des MSV Duisburg. – Foto: Imago Images

Immer mehr Vereine schließen sich der Initiative "Aufstiegsreform 2025" an, die sich dafür einsetzt, dass alle Meister der Regionalliga-Staffeln aufsteigen können und nicht Gefahr laufen müssen, durch eine Niederlage in der Relegation den Lohn einer erfolgreichen Saison zu verspielen. Das unterstützt seit Mittwoch auch der MSV Duisburg, der als amtierender Meister der Regionalliga West nun wieder in Liga 3 auf Punktejagd geht.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! "Meister müssen aufsteigen" - so lautet der eingängige und in seiner Aussage stimmige Slogan, der spätestens zum Saisonende in aller Munde ist. Durch alle Ligaebenen hindurch steht im Endspurt oft das große Zittern um den Aufstieg. Oft führt der Weg eine Liga höher nur über den Umweg der Relegation - mit ungewissem Ausgang. Ein schlechter Tag und die gute Arbeit einer ganzen Spielzeit kann dahin sein. Das soll, das darf nicht sein - so fordern es immer mehr Vereine in Deutschland im Bezug auf die viertklassige Regionalliga.

Aktuell gibt es fünf Regionalliga-Staffeln, doch nur vier Mannschaften dürfen am Ende in die 3. Liga aufsteigen. Im Wechsel müssen die Meister der Regionalliga Nord, Regionalliga Nordost und der Regionalliga Bayern in der Relegation antreten, um das letzte Ticket zu lösen. "Auch der Meidericher Spielverein ist überzeugt, dass sportlicher Erfolg mit einem verdienten Aufstieg belohnt werden sollte. Wer sich den Meistertitel einer Regionalliga sichert, muss in die 3. Liga aufsteigen. Damit wären Fairness, Planungssicherheit und sportliche Gerechtigkeit im deutschen Ligasystem wiederhergestellt", erklärt der Spielverein, der nun als jüngstes Mitglied zur Initiative gestoßen ist, in seinen Vereinsmedien. Straffer Zeitplan