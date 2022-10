Regionalliga West live: Wieder Mata! Straelen gegen Aachen wieder vorn Regionalliga West live: SV Straelen will gegen Aachen Wiedergutmachung betreiben. Der 1. FC Bocholt reist mit Rückenwind zur U21 des 1. FC Köln. Am Sonntag treffen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster im Topspiel aufeinander.

Durchaus beträchtlich ist der Rückstand des SV Straelen auf das rettende Ufer nach rund einem Drittel der Regionalliga-Saison. Schien das Team unter dem neuen Trainer Bekim Kastrati die Kurve bekommen zu haben, setzte es beim 1. FC Bocholt eine 0:4-Schlappe, weshalb gegen Alemannia Aachen am 12. Spieltag Wiedergutmachung betrieben soll. Die Bocholter gastieren bei der talentierten U21 des 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbachs U23 trifft auf Fortuna Köln. Zurück in die Spur finden will der 1. FC Düren nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten.