 2026-04-28T04:45:54.822Z

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Regionalliga West live: Wiedenbrücks letzte Chance, Bocholt in Lotte

Regionalliga West: Der SC Wiedenbrück hat gegen die Sportfreunde Siegen eine letzte Chance, den Traum des Klassenerhalts am Leben zu halten. Außerdem ist der 1. FC Bocholt bei den Sportfreunde Lotte zu Gast.

von Linus Bien · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Showdown in Wiedenbrück steht an.
Showdown in Wiedenbrück steht an. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Regionalliga West
SF Lotte
SC Wiedenbrück
1.FC Bocholt
SF Siegen

Am Mittwochabend (29. April, 19 Uhr) empfängt der akut abstiegsgefährdete SC Wiedenbrück die Sportfreunde Siegen. Für den SCW ist das Nachholspiel wohl die letzte Möglichkeit, zumindest eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga West zu bewahren. Eine halbe Stunde pfeift der Unparteiische die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem 1. FC Bocholt an.

Entscheidungsspiel für Wiedenbrück

Heute, 19:00 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:00live

Auf der einen Seite geht es für die Gastgeber um alles, während der Aufsteiger aus Siegen nie wirklich mit dem Abstiegskampf in Kontakt gekommen sind – entsprechend befreit und drucklos können sie ins Jahnstadion anreisen. Gewinnt der Sportclub das Nachholspiel des 22. Spieltags, kann er drei Spiele vor Saisonende zumindest nochmal auf sechs Punkte ans sichere Ufer heranrücken. Als Tabellenschlusslicht stehen da aber noch die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV im Weg, die sich auch nicht kampflos ergeben werden.

Heute, 19:30 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
19:30live

Die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem 1. FC Bocholt steht unter einem völlig anderen Stern als der Showdown in Wiedenbrück. Mittlerweile haben sich beide Teams nach einer wackeligen Spielzeit endgültig aus dem Abstiegskampf befreit und können dem nahenden Saisonende sowie der Kaderplanungen für die Regionalliga entspannt entgegenblicken. Punktgleich mit 37 Punkten auf dem Konto geht es also eher um Prestige und wer sich auf den 12. Tabellenplatz schieben kann. Das Spiel wird um 19:30 Uhr angepfiffen.

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