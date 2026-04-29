Regionalliga West live: Wiedenbrücks letzte Chance, Bocholt in Lotte

Am Mittwochabend (29. April, 19 Uhr) empfängt der akut abstiegsgefährdete SC Wiedenbrück die Sportfreunde Siegen. Für den SCW ist das Nachholspiel wohl die letzte Möglichkeit, zumindest eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt in der Regionalliga West zu bewahren. Eine halbe Stunde pfeift der Unparteiische die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem 1. FC Bocholt an.
Auf der einen Seite geht es für die Gastgeber um alles, während der Aufsteiger aus Siegen nie wirklich mit dem Abstiegskampf in Kontakt gekommen sind – entsprechend befreit und drucklos können sie ins Jahnstadion anreisen. Gewinnt der Sportclub das Nachholspiel des 22. Spieltags, kann er drei Spiele vor Saisonende zumindest nochmal auf sechs Punkte ans sichere Ufer heranrücken. Als Tabellenschlusslicht stehen da aber noch die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV im Weg, die sich auch nicht kampflos ergeben werden.
Die Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und dem 1. FC Bocholt steht unter einem völlig anderen Stern als der Showdown in Wiedenbrück. Mittlerweile haben sich beide Teams nach einer wackeligen Spielzeit endgültig aus dem Abstiegskampf befreit und können dem nahenden Saisonende sowie der Kaderplanungen für die Regionalliga entspannt entgegenblicken. Punktgleich mit 37 Punkten auf dem Konto geht es also eher um Prestige und wer sich auf den 12. Tabellenplatz schieben kann. Das Spiel wird um 19:30 Uhr angepfiffen.
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