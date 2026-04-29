Regionalliga West live: Wiedenbrücks letzte Chance, Bocholt in Lotte

Auf der einen Seite geht es für die Gastgeber um alles, während der Aufsteiger aus Siegen nie wirklich mit dem Abstiegskampf in Kontakt gekommen sind – entsprechend befreit und drucklos können sie ins Jahnstadion anreisen. Gewinnt der Sportclub das Nachholspiel des 22. Spieltags, kann er drei Spiele vor Saisonende zumindest nochmal auf sechs Punkte ans sichere Ufer heranrücken. Als Tabellenschlusslicht stehen da aber noch die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV im Weg, die sich auch nicht kampflos ergeben werden.