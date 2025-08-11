Regionalliga West live: VfL Bochum U21 empfängt die SSVg Velbert

Montagsspiele sind verpönt, doch es gibt sie weiter - auch in der Regionalliga West! Um 20 Uhr empfängt die U21 des VfL Bochum den Mitaufsteiger SSVg Velbert zum Abschluss des 3. Spieltags. Beide Klubs hoffen auf den ersten Sieg der noch jungen Saison.

Heute, 20:00 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II SSVg Velbert SSVg Velbert 20:00 live PUSH

Mit jeweils einem Punkt aus zwei Spielen rangieren Bochum II und Velbert in der Zwischentabelle der Regionalliga West auf den Plätzen 17 und 18; Velbert holte am ersten Spieltag ein spätes 2:2 bei Sportfreunde Lotte, Bochum II sicherte sich in der vergangenen Woche ein ebenfalls respektables 0:0 bei Fortuna Köln. Zähler sind gegen Top-Teams gerne gesehen, doch in den direkten Duellen müssen die Aufsteiger dreifach punkten, um den Klassenerhalt zu schaffen - so auch am Montag. Der Sieger der Partie, sollte es einen geben, springt mindestens auf Rang zehn, im besten Fall sogar auf Platz sieben.

Schiedsrichter Tobias Esch wird die Partie, die es laut FuPa-Datenbank bereits viermal gegeben hat, leiten. Die Bilanz: ausgeglichen! In den Regionalliga-Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 trennten sich die Klubs 0:0, 1:1 und beide Mannschaften siegten jeweils einmal mit 2:1. Bochum geht in jedem Fall mit einem kleinen Vorteil in die Partie, denn Velbert-Coach Ismail Jaroui erklärt im FuPa-Gespräch: „Wir spielen am Montag um 20 Uhr, da fast alle Spieler berufstätig sind ist das für uns eine zusätzliche Herausforderung.“