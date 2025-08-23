 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Erobert Gütersloh (in Grün-Weiß) heute Platz 1?
Erobert Gütersloh (in Grün-Weiß) heute Platz 1? – Foto: Boris Hempel

Regionalliga West LIVE: Springen Gütersloh oder Siegen an die Spitze?

Acht westfälische Mannschaften sind am heutigen Samstag aktiv.

Leistet der SV Rödinghausen Schützenhilfe im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, könnten der FC Gütersloh (zuhause gegen Fortuna Köln) oder die Sportfreunde Siegen (zuhause gegen den SC Wiedenbrück) an die Tabellenspitze springen.

Außerdem kommt es im Pott zum Derby zwischen den U-Mannschaften von VfL Bochum und Borussia Dortmund. Die Reserven des SC Paderborn 07 (beim 1. FC Bocholt) und des FC Schalke 04 (beim Wuppertaler SV) sind auswärts im Einsatz.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa!

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
0
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
0

