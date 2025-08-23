Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Erobert Gütersloh (in Grün-Weiß) heute Platz 1? – Foto: Boris Hempel
Regionalliga West LIVE: Springen Gütersloh oder Siegen an die Spitze?
Acht westfälische Mannschaften sind am heutigen Samstag aktiv.
Leistet der SV Rödinghausen Schützenhilfe im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, könnten der FC Gütersloh (zuhause gegen Fortuna Köln) oder die Sportfreunde Siegen (zuhause gegen den SC Wiedenbrück) an die Tabellenspitze springen.
Außerdem kommt es im Pott zum Derby zwischen den U-Mannschaften von VfL Bochum und Borussia Dortmund. Die Reserven des SC Paderborn 07 (beim 1. FC Bocholt) und des FC Schalke 04 (beim Wuppertaler SV) sind auswärts im Einsatz.