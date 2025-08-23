Regionalliga West LIVE: Springen Gütersloh oder Siegen an die Spitze?

Leistet der SV Rödinghausen Schützenhilfe im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach, könnten der FC Gütersloh (zuhause gegen Fortuna Köln) oder die Sportfreunde Siegen (zuhause gegen den SC Wiedenbrück) an die Tabellenspitze springen.

Außerdem kommt es im Pott zum Derby zwischen den U-Mannschaften von VfL Bochum und Borussia Dortmund. Die Reserven des SC Paderborn 07 (beim 1. FC Bocholt) und des FC Schalke 04 (beim Wuppertaler SV) sind auswärts im Einsatz.

