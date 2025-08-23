 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Gütersloh und Bonn stehen im Fokus.
Gütersloh und Bonn stehen im Fokus. – Foto: Boris Hempel

Regionalliga West live: So läuft der 5. Spieltag am Samstag!

Regionalliga West live: Am Samstag stehen Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC vor spannenden Aufgaben. Topspiele beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh.

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

An diesem Wochenende wird bereits der 5. Spieltag der Regionalliga West ausgetragen! Topspiele finden beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh statt. Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC haben anspruchsvolle Aufgaben. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

Liveticker: 1. FC Bocholt - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
0
0

1. FC Bocholt – SC Paderborn 07 II :
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler, Maximilian Jansen, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Patrick Kurzen, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Travis de Jong, Georg Ermolaev, Kevin Gleissner - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
0
0

Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen :
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Kilian Sauck, Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Ansgar Kuhlmann, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn)

Liveticker: VfL Bochum II - Borussia Dortmund II

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
0
VfL Bochum II – Borussia Dortmund II :
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Nicolas Abdat, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Henri Matter, Keanu Kerbsties, Luis Hartwig, Lirim Jashari, Jonathan Akaegbobi - Trainer: Heiko Butscher
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, David Lelle, Ismael Mansaray, Michael Eberwein, Danylo Krevsun, Antonio Fóti, Ayman Azhil, Tony Reitz, Babis Drakas, Ousmane Diallo - Trainer: Mike Tullberg
Schiedsrichter: Felix Weller (Neunkirchen)

Liveticker: Wuppertaler SV - FC Schalke 04 II

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
0

Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II :
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Jeff-Denis Fehr, Vincent Schaub, Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr, Martin Wasinski, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Nico Fuchs

Liveticker: Sportfreunde Siegen - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
0
0
Sportfreunde Siegen – SC Wiedenbrück :
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Derrick Kyere, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader, Arif Güclü, Dustin Willms - Trainer: Thorsten Nehrbauer
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Christian Stabenau, Joel Udelhoven, Timo Kondziella, Nikola Aracic, Saban Kaptan, Benjamin Friesen, Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai, Marlon Lakämper - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Felix May (Solingen)
Tore: keine Tore

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
0
0
Fortuna Düsseldorf II – Bonner SC :
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz, Noah Nikolaou, David Savic, Simon Vu, Sima Suso, Luca Raimund, Mechak Quiala-Tito, Lennart Garlipp - Trainer: Jens Langeneke
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita, Maximilian Pommer, Felix Erken, Jonas Berg, Serhat Koruk, Robin Bird, Yannik Schlößer - Trainer: Sascha Glatzel
Schiedsrichter: Nils Hasse

Liveticker: FC Gütersloh - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
0
FC Gütersloh – SC Fortuna Köln :
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling, Julius Langfeld - Trainer: Julian Hesse
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, Seymour Fünger, David Haider, Vleron Statovci, Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia, Nico Thier, Luca Majetic, Adrian Stanilewicz - Trainer: Matthias Mink

Liveticker: RW Oberhausen - SSVg Velbert

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Liveticker: Sportfreunde Lotte - 1. FC Köln II

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00live

Der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV

