Regionalliga West live: So läuft der 5. Spieltag am Samstag!

An diesem Wochenende wird bereits der 5. Spieltag der Regionalliga West ausgetragen! Topspiele finden beim 1. FC Bocholt und dem FC Gütersloh statt. Borussia Dortmund II, die Sportfreunde Siegen und der Bonner SC haben anspruchsvolle Aufgaben. Hier gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
1. FC Bocholt – SC Paderborn 07 II :
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Philipp Hanke, Julian Riedel, Johannes Dörfler, Maximilian Jansen, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Patrick Kurzen, Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, David Stamm, Tim Böhmer, Luis Flörke, Lenny Hennig, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic, Travis de Jong, Georg Ermolaev, Kevin Gleissner - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)
Borussia Mönchengladbach II – SV Rödinghausen :
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Charles Herrmann, Nico Vidic, Kemal Cirpan, Kilian Sauck, Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia, Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Ansgar Kuhlmann, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn)
Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II :
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Kilian Bielitza, Levin Müller, Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Toshiaki Miyamoto, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Jeff-Denis Fehr, Vincent Schaub, Amin Bouzraa - Trainer: Sebastian Tyrała
FC Schalke 04 II: Luca Podlech, Tim-Justin Dietrich, Max Hauswirth, Max Lamby, Mika Khadr, Martin Wasinski, Yassin Ben Balla, Paul Pöpperl, Jakob Sachse, Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Nico Fuchs
6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV
