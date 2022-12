Regionalliga West live: So läuft der 20. Spieltag Regionalliga West live: Niederrhein-Duell zwischen SV Straelen und Rot-Weiß Oberhausen. Gladbachs U23 empfängt Düren, der Wuppertaler SV spielt in Wiedenbrück.

Der 20. Spieltag der Regionalliga West steht an - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. Noch einmal müssen die Teams in diesem Jahr ran, zumindest die meisten. Denn die Partien zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorfs U23 (27.1.) sowie dem SV Lippstadt und der U23 des FC Schalke (22.2.) finden erst im kommenden Jahr statt. Zudem ist die Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und Preußen Münster ja bekanntlich spielortbedingt abgesetzt. Abgesagt wurde dann am Freitag noch das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und Fortuna Köln. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten.