Geht es am 12. Spieltag der Regionalliga West auch so heiß her wie hier im Duell zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Köln? – Foto: Meiki Graff

Regionalliga West live: So läuft der 12. Spieltag Regionalliga West live: SV Straelen will gegen Aachen Wiedergutmachung betreiben. Der 1. FC Bocholt reist mit Rückenwind zur U21 des 1. FC Köln. Am Sonntag treffen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster im Topspiel aufeinander.

Durchaus beträchtlich ist der Rückstand des SV Straelen auf das rettende Ufer nach rund einem Drittel der Regionalliga-Saison. Schien das Team unter dem neuen Trainer Bekim Kastrati die Kurve bekommen zu haben, setzte es beim 1. FC Bocholt eine 0:4-Schlappe, weshalb gegen Alemannia Aachen am 12. Spieltag Wiedergutmachung betrieben soll. Die Bocholter gastieren bei der talentierten U21 des 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbachs U23 trifft auf Fortuna Köln. Zurück in die Spur finden will der 1. FC Düren nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten.

________________ Liveticker: SV Straelen - Alemannia Aachen Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

________________ Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 14:00 PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf II Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

________________ Liveticker: SV Rödinghausen - SG Wattenscheid Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

Heute, 14:00 Uhr SV Rödinghausen Rödinghausen SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 14:00 live PUSH

________________ Liveticker: SV Lippstadt - Wiedenbrück Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

Heute, 14:00 Uhr SV Lippstadt 08 SV Lippstadt SC Wiedenbrück Wiedenbrück 14:00 PUSH

________________ Liveticker: FC Schalke 04 II - Rot Weiss Ahlen Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!

Heute, 14:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 II Rot Weiss Ahlen RW Ahlen 14:00 live PUSH

________________ Am Sonntag spielen: Liveticker: Rot-Weiß Oberhausen - SC Preußen Münster Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken!