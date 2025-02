Regionalliga West live: RWO gegen Uerdingen am Freitag

Der 24. Spieltag der Regionalliga West steht auf dem Programm - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Bereits am Freitag steht zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem KFC Uerdingen ein Topspiel auf dem Programm, auch die U23 von Borussia Mönchengladbach ist gegen die des FC Schalke 04 bereits im Einsatz. Zum absoluten Topspiel tritt am Samstag dann der MSV Duisburg gegen Fortuna Köln an, während der 1. FC Bocholt beim 1. FC Düren ran muss.