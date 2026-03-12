 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Regionalliga West live: RWO am Samstag bei Köln II gefordert

In der Regionalliga West werden am 26. Spieltag vier Partien bereits am Freitagabend ausgetragen - auch der Spitzenreiter Fortuna Köln greift dann bereits bei der SSVg Velbert ein, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt.

Rot-Weiß Oberhausen will weiter an Fortuna Köln dranbleiben.
Rot-Weiß Oberhausen will weiter an Fortuna Köln dranbleiben. – Foto: Imago Images

Die Regionalliga West erlebt ihren 26. Spieltag - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Vier Partien stehen dabei bereits am Freitag auf dem Programm, fünf weitere folgen dann am Samstag. Spitzenreiter Fortuna Köln muss am Freitag bei der SSVg Velbert ran, der erste Verfolger Rot-Weiß Oberhausen ist am Samstag beim 1. FC Köln II gefordert. Dann muss auch der 1. FC Bocholt bei den Sportfreunden Lotte ran.

________________

Liveticker: SC Wiedenbrück - Borussia MG II

Morgen, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
19:30

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
19:30live

________________

Liveticker: SSVg Velbert - Fortuna Köln

Morgen, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
19:30live

________________

Liveticker: Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II

Morgen, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

________________

Liveticker: SC Paderborn II - VfL Bochum II

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00live

________________

Liveticker: SV Rödinghasuen - Bonner SC

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

________________

Liveticker: Schalke 04 II - FC Gütersloh

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00

________________

Liveticker: 1. FC Köln II - Rot-Weiß Oberhausen

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
15:00live

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II

____

