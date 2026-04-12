Regionalliga West live: Fortuna Köln, Bonn & Güterlsoh im Einsatz

Spannung in der Regionalliga West. – Foto: Ismaele Sicorello

Der dritte Teil des 29. Spieltags der Regionalliga West steigt am Sonntag: Fortuna Köln hat ein Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II und kann wieder auf neun Punkte vor RW Oberhausen davonziehen. Der Bonner SC will im Derby gegen den 1. FC Köln II glänzen und das gilt auch für den FC Gütersloh und SC Paderborn II im Ostwestfalen-Vergleich.

Hier gibt es zuerst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

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