 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Regionalliga West live: Fortuna Köln, Bonn & Güterlsoh im Einsatz

Regionalliga West: Fortuna Köln trifft am Sonntag im Topspiel auf den FC Schalke 04 II, der Bonner SC empfängt im Derby den 1. FC Köln II und der FC Gütersloh ist Gastgeber des SC Paderborn II.

von André Nückel · Heute, 13:40 Uhr · 0 Leser
Spannung in der Regionalliga West.
Spannung in der Regionalliga West. – Foto: Ismaele Sicorello

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der dritte Teil des 29. Spieltags der Regionalliga West steigt am Sonntag: Fortuna Köln hat ein Heimspiel gegen den Tabellenvierten FC Schalke 04 II und kann wieder auf neun Punkte vor RW Oberhausen davonziehen. Der Bonner SC will im Derby gegen den 1. FC Köln II glänzen und das gilt auch für den FC Gütersloh und SC Paderborn II im Ostwestfalen-Vergleich.

Hier gibt es zuerst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

>>> Regionalliga-Samstag: Wuppertals Lichter gehen aus

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folge der Regionalliga West auf WhatsApp

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

________________

Liveticker: Fortuna Köln - FC Schalke 04 II

Heute, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
1
0

________________

Liveticker: FC Gütersloh - SC Paderborn II

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1
0

________________

Liveticker: Bonner SC - 1. FC Köln II

Heute, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
0
0

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

30. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - SC Fortuna Köln
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Bocholt
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - SV Rödinghausen
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SSVg Velbert
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Bonner SC
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - FC Gütersloh
Sa., 18.04.26 14:00 Uhr VfL Sportfreunde Lotte - RW Oberhausen
So., 19.04.26 16:00 Uhr Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach II

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: