Allgemeines

Regionalliga West live: Eine Absage und sechs Spiele am Samstag

Am 23. Spieltag der Regionalliga West hoffen der Wuppertaler SV und der 1. FC Bocholt auf die ersten Sieger seit den Trainerwechseln. Fortuna Köln ist Favorit in Düsseldorf, SSVg Velbert Underdog in Gütersloh.

von André Nückel · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln ist hoher Favorit in Düsseldorf.
Fortuna Köln ist hoher Favorit in Düsseldorf. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Spieltag 23 in der Regionalliga West! In Düsseldorf steigt das Fortuna-Duell, in dem Spitzenreiter Fortuna Köln klarer Favorit ist. Mike Wunderlich mit dem Wuppertaler SV und René Lewejohann mit dem 1. FC Bocholt wollen erstmals siegen, der SC Wiedenbrück und die SSVg Velbert sind auswärts die Außenseiter. Hier gibt es zunächst die Liveticker und im Anschluss die Spielberichte.

________________

Liveticker: RW Oberhausen - SV Rödinghausen

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

________________

Liveticker: FC Gütersloh - SSVg Velbert

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

________________

Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - Fortuna Köln

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Abgesagt

________________

Liveticker: 1. FC Bocholt - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
14:00live

________________

Liveticker: Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück

Heute, 14:00 Uhr
VfL Sportfreunde Lotte
VfL Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00

________________

Liveticker: Wuppertaler SV - 1. FC Köln II

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

________________

Liveticker: VfL Bochum II - FC Schalke 04 II

Heute, 16:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
16:00live

________________

Am Sonntag: Borussen-Duell zwischen Gladbach und dem BVB, die Sportfreunde Siegen empfangen Paderborn II

Morgen, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
Abgesagt

Di., 24.02.2026, 19:00 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
19:00live

________________

Der nächste Spieltag in der Regionalliga West

24. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr 1. FC Köln II - VfL Bochum II
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr SSVg Velbert - Fortuna Düsseldorf II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Lotte
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Rödinghausen - FC Gütersloh
So., 01.03.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - 1. FC Bocholt
So., 01.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bonner SC
So., 01.03.26 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - RW Oberhausen

____

