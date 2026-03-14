 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Regionalliga West live: Bocholt-Spiel abgesagt, RWO spielt bei Köln II

In der Regionalliga West wurden am 26. Spieltag vier Partien bereits am Freitagabend ausgetragen - auch der Spitzenreiter Fortuna Köln griff bereits erfolgreich bei der SSVg Velbert ein, die im Abstiegskampf jeden Punkt benötigt hätte. Die Oberhausener wollen am Samstag dranbleiben.

von Sascha Köppen · Heute, 11:22 Uhr
Rot-Weiß Oberhausen will weiter an Fortuna Köln dranbleiben. – Foto: Imago Images

Die Regionalliga West erlebt ihren 26. Spieltag - und natürlich gibt es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. In diesem Text findet ihr zunächst Liveticker und Aufstellungen, anschließend gibt es die Aktualisierungen mit den Spielberichten. Vier Partien stehen dabei bereits am Freitag auf dem Programm, fünf weitere folgen dann am Samstag. Spitzenreiter Fortuna Köln muss am Freitag bei der SSVg Velbert ran, der erste Verfolger Rot-Weiß Oberhausen ist am Samstag beim 1. FC Köln II gefordert. Dann muss auch der 1. FC Bocholt bei den Sportfreunden Lotte ran.

________________

Liveticker: SC Wiedenbrück - Borussia MG II

Gestern, 19:30 Uhr
Abpfiff

SC Wiedenbrück – Borussia Mönchengladbach II 0:2
SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Timo Kondziella (75. Joschka Kroll), Charalampos Chantzopoulos, Maik Amedick, Saban Kaptan, Mats Brune (89. Joel Udelhoven), Vigo Wernet (46. Davud Tuma), Fabio Riedl (75. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Konstantin Gerhardt, Sebastian Mai, Moussa Doumbouya (64. Akbar Tchadjobo) - Trainer: Sascha Mölders
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty, Lion Schweers (62. Len Wörsdörfer), Tyler Meiser, Veit Stange, Kemal Cirpan, Jakob Zickler (61. Iaia Manco Danfa), Yannick Michaelis, Jan Urbich (35. Divine Dillon Berko), Justin Adozi (83. Simon Walde) - Trainer: Oliver Kirch
Schiedsrichter: Tobias Esch - Zuschauer: 435
Tore: 0:1 Yannick Michaelis (41.), 0:2 Maik Amedick (90.+6 Eigentor)
Gelb-Rot: Saban Kaptan (81./SC Wiedenbrück/)

________________

Liveticker: Sportfreunde Siegen - Wuppertaler SV

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Siegen – Wuppertaler SV 2:0
Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer (87. Melih Sayin), Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Shaibou Oubeyapwa (63. Arif Güclü), Ömer Tokac (80. Paul-Philipp Besong), Dustin Willms (80. Tom Henrik Gutsch), Kevin Goden - Trainer: Boris Schommers
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller (65. Salmin Rebronja), Subaru Nishimura, Toshiaki Miyamoto (70. Jeff-Denis Fehr), Celal Aydogan (80. Fritz Kleiner), Dominic-Maximilian Constantine Duncan, Nicolas Hirschberger, Marko Stojanovic, Cenk Durgun (80. Semir Saric), Vincent Schaub (65. Dildar Atmaca), Josue Santo - Trainer: Mike Wunderlich
Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven) - Zuschauer: 2234
Tore: 1:0 Ömer Tokac (38. Foulelfmeter), 2:0 Malik Hodroj (45.)
Gelb-Rot: Kevin Goden (64./Sportfreunde Siegen/)

________________

Liveticker: SSVg Velbert - Fortuna Köln

Gestern, 19:30 Uhr
Abpfiff

SSVg Velbert – SC Fortuna Köln 0:2
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte, Kilian-Joel Wagenaar, Max Machtemes (88. Ismail Remmo), Timo Böhm (78. Beyhan Ametov), Benjamin Hemcke, Calvin Marion Mockschan (64. Philip Buczkowski), Artur Golubytskij (78. David Glavas), Oguzcan Büyükarslan, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna (78. Adrian Stanilewicz), Tom Geerkens (88. Vleron Statovci), Rafael Garcia (78. Kian Hekmat), Nico Thier, Georg Strauch (88. Luca Majetic), Adrian Stanilewicz, Enzo Wirtz, Hamadi Al Ghaddioui (70. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani
Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1140
Tore: 0:1 Hamadi Al Ghaddioui (39.), 0:2 Nico Thier (77.)

________________

Liveticker: Borussia Dortmund II - Fortuna Düsseldorf II

Gestern, 19:30 Uhr
Borussia Dortmund II – Fortuna Düsseldorf II 4:1
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Elias Benkara (75. Ismael Mansaray), Almugera Kabar (84. Mario Pejazic), Michael Eberwein (75. Patrick Göbel), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen (65. Joseph Boyamba), Babis Drakas, Arne Wessels, Kevin Mutove (75. Ousmane Diallo) - Trainer: Daniel Rios
Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Tom Barth (65. Noah Nikolaou), Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag (77. Charlison Benschop), Maksym Len, Simon Vu, Deniz Bindemann (77. Arno Krause), Mechak Quiala-Tito (84. Andriy Honcharenko), Lennart Garlipp (65. Karim Affo) - Trainer: Jens Langeneke
Schiedsrichter: Ivan Mrkalj - Zuschauer: 1109
Tore: 0:1 Deniz Bindemann (9.), 1:1 Kevin Mutove (49.), 2:1 Michael Eberwein (60.), 3:1 Almugera Kabar (76.), 4:1 Arne Wessels (84.)

>>> Alles zu den vier Freitagsspielen findet ihr hier

________________

Sportfreunde Lotte - 1. FC Bocholt abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
Abgesagt
Die Partie kann am Samstag wegen anhaltender Niederschläge in Lotte nicht ausgetragen werden. Einen neuen Spieltermin gibt es noch nicht.

________________

Liveticker: SC Paderborn II - VfL Bochum II

Heute, 14:00 Uhr
14:00

________________

Liveticker: SV Rödinghasuen - Bonner SC

Heute, 14:00 Uhr
14:00

________________

Liveticker: Schalke 04 II - FC Gütersloh

Heute, 14:00 Uhr
14:00

________________

Liveticker: 1. FC Köln II - Rot-Weiß Oberhausen

Heute, 15:00 Uhr
15:00

________________

Der nächste Spieltag der Regionalliga West

27. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - FC Schalke 04 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Bonner SC - Borussia Dortmund II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SV Rödinghausen
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SSVg Velbert
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - VfL Sportfreunde Lotte
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Paderborn 07 II
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SC Wiedenbrück
Sa., 21.03.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - 1. FC Köln II

____

____

