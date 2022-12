Gladbachs ZWeitvertretung hat sich auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. – Foto: Thomas Haesler

Regionalliga West: Klare Siege für Gladbach II und RW Oberhausen Regionalliga West live: Der Wuppertaler SV kommt in Wiedenbrück nicht über ein 1:1 hinaus. Irres Spiel zwischen Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Ahlen.

Der 20. Spieltag der Regionalliga West stand an - und natürlich gab es wieder alle Spiele live auf FuPa Niederrhein. Noch einmal mussten die Teams in diesem Jahr ran, zumindest die meisten. Denn die Partien zwischen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorfs U23 (27.1.) sowie dem SV Lippstadt und der U23 des FC Schalke (22.2.) finden erst im kommenden Jahr statt. Zudem ist die Partie zwischen dem 1. FC Bocholt und Preußen Münster ja bekanntlich spielortbedingt abgesetzt. Abgesagt wurde dann am Freitag noch das Spiel zwischen dem SV Rödinghausen und Fortuna Köln. Klare Siege gab es letztlich für die U23 von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen, welches das Niederrhein-Duell in Straelen dominierte. Der Wuppertaler SV hingegen spielte nur 1:1 in Wiedenbrück.

Die Gladbacher haben zum Abschluss des Regionalliga-Jahres noch einmal die bislang sehr gute erste Saisonhälfte gekrönt. Danach sah es zur Pause noch gar nicht aus, als es torlos blieb und die Dürener die beiden besten Chancen des Spiels hatten. Per Lockl löste dann in der 48. Minute den Knoten, von da an lief es. Cagatay Kader erhöhte nach 65 Minuten auf 2:0, Profi-Leihgabe Torben Müsel schoss in der 71. Minute das 3:0. Vor knapp 1300 Zuschaurn erhöhten dann noch Phil Kemper und Ryan Naderi. Und da der Wuppertaler SV nur zu einem Remis kam, rückt das Team von Trainer Eugen Polanski mit nun 36 Punkten aus 20 Spielen auf Rang zwei. Borussia Mönchengladbach II – 1. FC Düren 5:0

Borussia Mönchengladbach II: Maximilian Brüll, Michel Lieder, Kaan Kurt, Phil Kemper, Jamil Najjar, Per Lockl (75. Joshua Holtby), Enrique Lofolomo, Torben Müsel (76. Mika Schroers), Steffen Meuer (76. Phil Beckhoff), Semir Telalovic, Cagatay Kader (67. Ryan-Don Naderi) - Trainer: Eugen Polanski

1. FC Düren: Patrick Bade, Mario Weber, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Vincent Geimer, Dennis Brock (66. Yuri Backhaus), Cenk Durgun, Hamza Salman, Marc Brasnic (81. Ismail Harnafi), Mike Owusu (66. Finn Stromberg) - Trainer: Boris Schommers

Schiedsrichter: Tobias Esch () - Zuschauer: 1280

Tore: 1:0 Per Lockl (48.), 2:0 Cagatay Kader (65.), 3:0 Torben Müsel (71.), 4:0 Phil Kemper (86.), 5:0 Ryan-Don Naderi (88.). >>> Hier geht es zum Liveticker ________________ RW Oberhausen lässt dem SV Straelen keine Chance

Der Plan des SV Straelen war es, mit einem Erfolg gegen die Oberhausener im Niederrhein-Duell noch einmal ein wenig Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen, doch der misslang gründlich. Schon vor der Pause sorgte ausgerechnet der Ex-Straelener Kelvin Lunga für die Führung, in der 53. und 68. Minute war dann Torjäger Sven Kreyer mit seinen Saisontoren elf und zwölf zur Stelle. Für den Schlusspunkt in Straelen sorgte Anton Heinz mit dem 4:0, auch für ihn war es schon das neunte Saisontor. Die Hoffnungen der Gastgeber um Trainer Bekim Kastrati schwinden damit immer weiter. SV Straelen – Rot-Weiß Oberhausen 0:4

SV Straelen: Julius Paris, Ole Päffgen, Dacain Dacruz Baraza, Joep Munsters, Heni Ben Salah, Tyron Ken James Rayomba Mata (67. Moulaye N'Diaye), Marco Cirillo (46. Jannik Stevens), Niek Munsters (83. Eduart Ibrahimi), Jaron Vicario (46. Marcel Heller), Hirotaka Yamada, Philipp Kenan Dünnwald - Trainer: Bekim Kastrati

Rot-Weiß Oberhausen: Daniel Davari, Jerome Propheter, Pierre Fassnacht, Fabian Holthaus (75. Tobias Boche), Nico Klaß, Nico Petritt, Tanju Öztürk, Matona-Glody Ngyombo, Kelvin Lunga (75. Leroy-Jacques Mickels), Sven Kreyer (79. Jan-Lucas Dorow), Anton Heinz (83. Kilian Skolik) - Trainer: Mike Terranova

Schiedsrichter: Marc Jäger () - Zuschauer: 710

Tore: 0:1 Kelvin Lunga (37.), 0:2 Sven Kreyer (53.), 0:3 Sven Kreyer (68.), 0:4 Anton Heinz (73.). >>> Hier geht es zum Liveticker ________________ SC Wiedenbrück und Wuppertaler SV trennen sich 1:1

Gerne hätte der Wuppertaler SV die spielfreien Münsteraner an der Tabellenspitze mit einem Sieg ein wenig unter Druck gesetzt, doch daraus wurde nichts. Die Gastgeber nutzten ihre erste echte Chance durch Benedikt Zahn zur Führung, waren von da an bis zur Pause das bessere Team, verpassten aber mehrfach das 2:0. So kamen die Wuppertaler nach einem Freistoß kurz vor der Pause zum Ausgleich durch Lion Schweers. Nach dem Wechsel gab es insgesamt nur wenige klare Möglichkeiten, demnach blieb es dabei bis zum Ende. Kevin Pytlik sah fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch Rot. SC Wiedenbrück – Wuppertaler SV 1:1

SC Wiedenbrück: Marcel Hölscher, Tim Geller, Leon Tia, Tim Böhmer, Saban Kaptan (88. Hendrik Lohmar), Jan Lukas Liehr (90. Oliver Zech), Maik Amedick, Luca David Kerkemeyer, Bahattin Karahan, Benedikt Zahn (77. Manfredas Ruzgis), Phillip Aboagye (70. Emre Sabri Aydinel) - Trainer: Daniel Brinkmann

Wuppertaler SV: Franz Langhoff, Kevin Pytlik, Durim Berisha, Moritz Montag (79. Philipp Hanke), Lion Schweers, Kevin Pires-Rodrigues, Kevin Hagemann (90. Noah Salau), Lukas Demming (86. Bastian Müller), Tobias Peitz (72. Roman Prokoph), Marco Stiepermann, Serhat-Semih Güler - Trainer: Hüzeyfe Dogan

Schiedsrichter: Dominik Mynarek (Düren) - Zuschauer: 537

Tore: 1:0 Benedikt Zahn (18.), 1:1 Lion Schweers (45.+2)

