Regionalliga-West-Juwel wechselt in die 2. Bundesliga

Kilian Sauck wechselt in die 2. Bundesliga. – Foto: Sascha Hohnen

Erst wenige Minuten vor dem Ende der Transferperiode war die Tinte trocken und der Deal eingetütet. Fortuna Düsseldorf hat sich mit Kilian Sauck verstärkt und will mit ihm gemeinsam die Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga angehen. Der 18-Jährige wechselt von der U23 von Borussia Mönchengladbach zum Rivalen an den Rhein.

Eine Verpflichtung für die Zukunft ist Sauck für die Düsseldorfer Fortuna, hat er doch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Sauck, der aus Hamburg stammt und in der Hansestadt zunächst beim HSV Barmbeck-Uhlenhorst, später dann beim FC St. Pauli seine fußballerische Ausbildung genoss, wechselte 2021 in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Seitdem durchlief er bei den Fohlen sämtliche Jugend-Mannschaften. Am 8. Februar 2025 gab er sein Debüt bei den Senioren - im Reserve-Derby gegen die Fortuna. In der laufenden Spielzeit kam er in 16 Regionalliga-Partien zum Einsatz. Dort gelangen ihm je zwei Tore und Vorlagen. Zudem spielte er in drei Testspielen für die Gladbacher Profis.

"Mit Kilian gewinnen wir einen sehr jungen Offensivspieler mit starken Anlagen und großem Entwicklungspotential für uns. Er ist mutig mit dem Ball am Fuß, verfügt über ein gutes Tempodribbling und kann mit seinen Qualitäten Chancen im letzten Drittel kreieren. Wir sind froh darüber, dass sich Kilian der Fortuna anschließt", erklärt Fortunas Vorstand Sport, Sven Mislintat. Sauck kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden.