Regionalliga-West-Juwel wechselt in die 2. Bundesliga

Erst wenige Minuten vor dem Ende der Transferperiode war die Tinte trocken und der Deal eingetütet. Fortuna Düsseldorf hat sich mit Kilian Sauck verstärkt und will mit ihm gemeinsam die Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga angehen. Der 18-Jährige wechselt von der U23 von Borussia Mönchengladbach zum Rivalen an den Rhein.
Eine Verpflichtung für die Zukunft ist Sauck für die Düsseldorfer Fortuna, hat er doch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Sauck, der aus Hamburg stammt und in der Hansestadt zunächst beim HSV Barmbeck-Uhlenhorst, später dann beim FC St. Pauli seine fußballerische Ausbildung genoss, wechselte 2021 in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Seitdem durchlief er bei den Fohlen sämtliche Jugend-Mannschaften. Am 8. Februar 2025 gab er sein Debüt bei den Senioren - im Reserve-Derby gegen die Fortuna. In der laufenden Spielzeit kam er in 16 Regionalliga-Partien zum Einsatz. Dort gelangen ihm je zwei Tore und Vorlagen. Zudem spielte er in drei Testspielen für die Gladbacher Profis.
"Mit Kilian gewinnen wir einen sehr jungen Offensivspieler mit starken Anlagen und großem Entwicklungspotential für uns. Er ist mutig mit dem Ball am Fuß, verfügt über ein gutes Tempodribbling und kann mit seinen Qualitäten Chancen im letzten Drittel kreieren. Wir sind froh darüber, dass sich Kilian der Fortuna anschließt", erklärt Fortunas Vorstand Sport, Sven Mislintat. Sauck kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden.
Wie die Rheinische Post berichtet, soll eine Ablöse in Höhe von 100.000 Euro geflossen sein. Sollte die Fortuna am Ende der Saison die Klasse halten, wäre weitere 40.000 Euro fällig. Eher unwahrscheinlich ist der Fall, dass die Düsseldorfer noch aufsteigen, in dem Fall wären weitere 100.000 Euro an die Borussia zu zahlen. Zusätzlich sicherten sich die Gladbacher eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Hinzu käme dann auch eine Ausbildungsentschädigung gemäß den FIFA-Statuten.
Sauck sagt zu dem Transfer: "Es ist mein großer Wunsch, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich hier bei der Fortuna ideal weiterentwickeln kann. Den Wechsel sehe ich als große Chance und werde hart daran arbeiten, um diese zu nutzen.”
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: