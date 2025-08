Regionalliga West: Gütersloh mit Schwung, RWO dringend gefordert

Am 3. Spieltag der Regionalliga West könnten sich die ersten Trends in Sachen Tabellenplatzierungen bemerkbar machen. Der FC Gütersloh will seine makellose Bilanz an der Spitze dahingehend behaupten. RW Oberhausen und der SV Rödinghausen warten noch auf die ersten Punkte der neuen Saison.