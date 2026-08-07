Regionalliga West: Gütersloh bleibt makellos, Köln punktet beim BVB II

Doppeltorschütze Patrik Twardzik (li.) jubelt mit Phil Beckhoff. – Foto: Imago Images

Die U21 des 1. FC Köln hat auch das zweite Saisonspiel erfolgreich gestaltet. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SC Wiedenbrück erkämpften sich die Domstädter bei Borussia Dortmund II ein 1:1 (0:0).

Der FC Gütersloh ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen optimal in die neue Saison der Regionalliga West gestartet. Nach dem 1:0-Erfolg bei den Sportfreunden Lotte gewann der FCG vor 1.931 Zuschauern im Heidewald mit 2:1 gegen die U23 des VfL Bochum. Mann des Tages war Patrik Twardzik, der beide Treffer für die Ostwestfalen erzielte.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

____

Gütersloh bleibt makellos: Knapper Sieg gegen Bochum II

Die Hausherren überließen den Gästen zunächst den Ball, wurden mit ihren Umschaltaktionen aber früh gefährlich. Bereits nach sieben Minuten traf Twardzik nach einer Flanke von Julius Langfeld den Pfosten. Nur wenig später vergab Aleksandar Kandic die nächste gute Gelegenheit, ehe der Führungstreffer folgerichtig fiel (11.) Phil Beckhoff trieb den Ball aus dem Mittelfeld stark nach vorne und steckte im richtigen Moment auf Twardzik durch. Der Torjäger blieb vor Benjamin Bußmann eiskalt und schob zum 1:0 ein (14.). Etwas überraschend gelang den Gästen der Ausgleich. Dominic Volkmer verlagerte das Spiel auf Aurel Wagbe, der den Ball stark verarbeitete und flach zum 1:1 ins linke Eck einschob (22.). In der Folge entwickelte sich eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Twardzik verpasste kurz vor der Pause die erneute Führung nur um Zentimeter.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gütersloh sofort den Druck. Twardzik köpfte zunächst knapp vorbei (48.), David Winke scheiterte kurz darauf am stark reagierenden Bußmann (49.). Die Drangphase wurde schließlich belohnt: Nachdem Beckhoff im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Twardzik den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (51.). Anschließend kontrollierte der FCG das Geschehen weitgehend. Die Bochumer bemühten sich zwar um den erneuten Ausgleich, bissen sich an der gut organisierten Defensive der Gastgeber jedoch immer wieder die Zähne aus. Stattdessen boten sich Gütersloh mehrere Konterchancen zur Entscheidung. Jan-Lukas Liehr scheiterte zunächst aus aussichtsreicher Position an Bußmann (80.), ehe der Stürmer nach einem weiteren Ballgewinn das mögliche 3:1 liegen ließ (84.). In der Schlussphase warf Bochum noch einmal alles nach vorne und drängte mit vielen Offensivkräften auf den Ausgleich. Die beste Möglichkeit in der Nachspielzeit hatter der FCG allerdings selbst, als Bußmann gegen Julius Langfeld die Entscheidung mit einer starken Parade verhinderte (90.+2). Kurz darauf beendete der Schiedsrichter eine intensive Partie. FC Gütersloh – VfL Bochum II 2:1

FC Gütersloh: Jarno Peters, David Winke, Fynn Arkenberg, Kevin Hingerl (33. Niklas Barthel), Justin Lukas, Aleksandar Kandic (70. Paolo Maiella), Patrik Twardzik, Erik Lanfer (31. Jan-Lukas Liehr), Björn Rother (70. Len Wilkesmann), Julius Langfeld, Phil Beckhoff (69. Hannes John) - Trainer: Julian Hesse

VfL Bochum II: Benjamin Bußmann, Luca Bernsdorf (83. Jason Schneider), Dominic Volkmer, Leon Sawas, Lars Holtkamp (87. Ciwan Günes), Vahidin Turudija, Aurel Wagbe, Lirim Jashari, Lasse Isbruch (88. Henri Carlo Sanchez Fernandez (Matter)), Jonathan Akaegbobi (73. Luis Pick), Amos Gerth (74. Maximilian Dittgen) - Trainer: Heiko Butscher

Zuschauer: 1931

Tore: 1:0 Patrik Twardzik (14.), 1:1 Aurel Wagbe (22.), 2:1 Patrik Twardzik (51. Foulelfmeter) ____ El Mala antwortet auf Degener: Köln nimmt Punkt aus Dortmund mit

Es entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften um Spielkontrolle bemüht waren. Klare Torchancen blieben im ersten Durchgang allerdings Mangelware. Der BVB kam über Arne Wessels und Bennedikt Wüstenhagen immer wieder zu Ansätzen, fand gegen die kompakte Kölner Defensive jedoch kaum Lücken. Die beste Gelegenheit vergab Tim Degener, nachdem FC-Keeper Mikolaj Marutzki ihm den Ball ungewollt selbst vorlegte (11.). Der Dortmunder legte sich den Ball jedoch zu weit vor, sodass Marutzki seinen Fehler selbst wieder bereinigen konnte. Auch die Gäste kamen zu einigen Abschlüssen. Unter anderem entschärfte Aaron Held einen gefährlichen Freistoß von Ermin Kujovic (39.). Mit einem torlosen 0:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dortmund den Druck. Mehrere Standards sorgten für Gefahr, ehe die Gastgeber nach einer Stunde verdient in Führung gingen. Bennedikt Wüstenhagen legte per Kopf auf Tim Degener ab, der den Ball wuchtig ins Eck zum 1:0 platzierte (59.). Die Antwort der Kölner ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Malek El Mala schlenzte den Ball nur acht Minuten später sehenswert ins Tor (68.). In der Schlussphase suchten beide Mannschaften den Sieg. Dortmund brachte mit Joseph Boyamba, Kevin Mutove und Diego Ngambia Dzonga weitere Offensivkräfte, die beste Möglichkeit vergab jedoch Finn Fuchs, der aus aussichtsreicher Position am Kölner Tor vorbeizielte (73.). Darüber hinaus verteidigte der FC konzentriert und ließ keine wirklich zwingenden Torchancen mehr zu. Borussia Dortmund II – 1. FC Köln II 1:1

Borussia Dortmund II: Aaron Held, Elias Benkara, Malik Hodroj, Finn Fuchs, Jesper Verlaat, Fadi Zarqelain, Tim Degener, Connor Krempicki, Luke Fahrenhorst, Arne Wessels, Bennedikt Wüstenhagen - Trainer: Daniel Rios

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Cenny Neumann, Luis Stapelmann, Lionel Voufack, Niklas Hoffmann, Fayssal Harchaoui, Kian Hekmat, Emin Kujovic, Safyan Touré, Luiz Labenz, Malek El Mala - Trainer: Manuel Hartmann

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers)

Tore: 1:0 Tim Degener (59.), 1:1 Malek El Mala (67.)

____

____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag

14.08.26 Bonner SC - Sportfreunde Lotte

14.08.26 FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

14.08.26 Westfalia Rhynern - SC Wiedenbrück

14.08.26 SV Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II

15.08.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen

15.08.26 SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II

15.08.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

15.08.26 VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid 09

16.08.26 1. FC Köln II - FC Gütersloh

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: