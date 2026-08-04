Regionalliga West: Gladbach, Köln und RWO in der Elf der Woche

Arda Süne (r.) schoss RWO zum Sieg und steht in der Elf der Woche. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der 1. Spieltag der Regionalliga West ist absolviert. In den neun Begegnungen fielen 23 Tore, mehrere Partien wurden erst in der Schlussphase entschieden. Der SC Paderborn 07 II drehte bei Schalke 04 II ein 0:2, RW Oberhausen gewann dank eines Joker-Tores in Bonn und auch der 1. FC Köln II benötigte einen späten Treffer für seinen Auftaktsieg.

Diese Ergebnisse spiegeln sich in der ersten Elf der Woche der neuen Saison wider. Acht der elf ausgewählten Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Neben Doppeltorschütze Luiz Labenz schafften es mehrere Spieler in die Auswahl, die mit ihren Treffern unmittelbar über die Punktevergabe entschieden. Komplettiert wird das Team von einem Torwart und zwei Feldspielern, deren Mannschaften zum Auftakt ohne Niederlage blieben.

Für die Abwehr wurde Malik Hodroj von Borussia Dortmund II gewählt. Der Dortmunder Nachwuchs geriet beim VfL Bochum II nach 51 Minuten in Rückstand, nahm durch den späten Ausgleich von Connor Krempicki aber noch einen Punkt aus dem Revierduell mit. Hodroj absolvierte die komplette Begegnung.

Im Tor steht Maximilian Neutgens von Borussia Mönchengladbach II. Der Schlussmann blieb beim 2:0 gegen den SV Rödinghausen ohne Gegentreffer. Lange stand die Begegnung torlos, ehe die Gladbacher in der Schlussphase zweimal zuschlugen. Durch den Erfolg startete die Mannschaft von Trainer Mihai Enache mit drei Punkten und einer weißen Weste in die Saison.

Einen eigenen Treffer steuerte Philipp Ratz zum 3:2 von Westfalia Rhynern gegen die Sportfreunde Siegen bei. Der Aufsteiger war bereits in der 2. Minute in Führung gegangen, kassierte durch einen Foulelfmeter aber den Ausgleich. Nur drei Minuten später war Ratz zur Stelle und brachte Rhynern mit seinem Tor zum 2:1 erneut auf Kurs. Henrik Koch erhöhte noch vor der Pause, sodass der spätere Siegener Anschlusstreffer ohne Folgen blieb.

Die Abwehr komplettiert Artem Muradyan von Borussia Mönchengladbach II. In der 72. Minute erzielte er gegen Rödinghausen das wichtige 1:0. Erst in der Nachspielzeit machte der eingewechselte Justin Adozi den Gladbacher Auftaktsieg endgültig perfekt.

Vier Torschützen bilden das Mittelfeld

Im Mittelfeld steht Venhar Ismailji vom VfB 03 Hilden. Der erstmalige Regionalliga-Aufsteiger erkämpfte sich gegen den 1. FC Bocholt beim 0:0 direkt den ersten Punkt seiner Vereinsgeschichte in der vierthöchsten Spielklasse. Für Ismailji war die Begegnung besonders: Er wurde von 1. FC Bocholt an Hilden ausgeliehen und traf somit gleich am 1. Spieltag auf seinen Stammverein. Der Mittelfeldspieler stand bis zur 71. Minute auf dem Platz.

Arda Süne wurde beim RW Oberhausen zum entscheidenden Joker. Beim Bonner SC kam er in der 66. Minute für Alexander Mühling in die Partie. Nur sechs Minuten später erzielte Süne den Treffer zum 2:1-Endstand. Oberhausen hatte durch Kerem Yalcin früh geführt, musste nach dem Ausgleich von Jonas Berg aber lange um den gelungenen Saisonstart kämpfen.

Auch Patrik Twardzik entschied die Begegnung seiner Mannschaft. Der Mittelfeldspieler des FC Gütersloh traf in der 36. Minute zum 1:0 bei den Sportfreunden Lotte. Weitere Tore fielen nicht, sodass Twardziks Treffer dem FCG zum Auftakt drei Auswärtspunkte bescherte.

Als Einwechselspieler schaffte es Daniel Spiegel vom SV Bergisch Gladbach 09 in die Auswahl. Spiegel kam gegen die SG Wattenscheid 09 in der 59. Minute auf den Platz. Nachdem die Gäste durch Finn Wortmann in Führung gegangen waren, erzielte er in der 81. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Labenz trifft doppelt, Stublla leitet die Wende ein

Im Angriff führt Luiz Labenz vom 1. FC Köln II die Elf der Woche an. Beim 2:1 gegen den SC Wiedenbrück erzielte er beide Kölner Treffer. Labenz brachte seine Mannschaft bereits in der 19. Minute in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich durch Saban Kaptan blieb es lange beim 1:1, ehe der Angreifer in der 83. Minute erneut zuschlug und den Auftaktsieg sicherte. Als einziger Spieler der Auswahl war Labenz doppelt erfolgreich.

Finn Wortmann erzielte den Treffer der SG Wattenscheid 09 beim 1:1 in Bergisch Gladbach. In der 69. Minute brachte der Angreifer die Gäste mit 1:0 in Führung. Zum Sieg reichte es aufgrund des späten Gegentreffers zwar nicht, Wortmann sorgte mit seinem Tor aber dafür, dass Wattenscheid zum Saisonstart einen Punkt mitnahm.

Komplettiert wird die Offensive von Shkrep Stublla. Der Angreifer des SC Paderborn 07 II leitete beim 3:2 gegen den FC Schalke 04 II eine spektakuläre Aufholjagd ein. Schalke führte nach Treffern von Jean-Paul Ndiaye und Edion Gashi bereits mit 2:0. Stublla verkürzte in der 66. Minute auf 1:2 und brachte Paderborn damit zurück ins Spiel. Lasse Eickel gelang in der 87. Minute der Ausgleich, bevor Joel Udelhoven in der dritten Minute der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer erzielte.

Mit Ratz, Muradyan, Süne, Twardzik, Spiegel, Labenz, Wortmann und Stublla stehen insgesamt acht Torschützen in der ersten Elf der Woche. Labenz war als einziger doppelt erfolgreich, während Süne, Twardzik und Muradyan jeweils den entscheidenden Treffer zum Sieg ihrer Mannschaft erzielten.