Regionalliga West: Gladbach II und Schalke II Remis zum Auftakt Regionalliga West: Die Nachwuchsmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 eröffnen den Spieltag.

In der Regionalliga West ist der 17. Spieltag angebrochen. Zur absolut fanunfreundlichen Anstoßzeit um 14 Uhr stehen sich zum Auftakt die Nachwuchsmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 gegenüber. Am Abend folgt das Duell unter Flutlicht im Stadion Niederrhein zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem 1. FC Bocholt. Die restlichen sieben Partien finden am Samstag statt. Dort trifft unter anderem der 1. FC Düren mit Neu-Trainer Boris Schommers auf den SC Wiedenbrück, der Wuppertaler SV empfängt Fortuna Köln und der SV Straelen spielt gegen den SV Rödinghausen.

Keinen Sieger gab es im Duell der beiden U23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04. Am Mittag trennten sich die Teams 1:1-Unentscheiden. Mit einem frühen Tor schnürte Conor Noß die Hoffnungen auf einen weiteren Erfolg der Borussen (5.), die in der Folge aber zu wenig für das Spiel taten und so den knappen einen Weg zurück in selbige boten. Nach einer Stunde traf dann Andreas Ivan zum verdienten Ausgleich.

Borussia Mönchengladbach II – FC Schalke 04 II 1:1

Borussia Mönchengladbach II: Jan Olschowsky, Kaan Kurt, Phil Kemper, Michel Lieder, Per Lockl, Torben Müsel (84. Cagatay Kader), Enrique Lofolomo, Conor Noß (77. Mika Schroers), Rocco Reitz, Steffen Meuer (90. Phil Beckhoff), Semir Telalovic (84. Ryan-Don Naderi) - Trainer: Eugen Polanski

FC Schalke 04 II: Justin Heekeren, Julius Schell, Verthomy Schilo Boboy, Soichiro Kozuki (86. Akbar Tchadjobo), Sidi Guessor Sané (70. Elias Kurt), Andreas Ivan (90. Marouane Balouk), Tim Albutat, Daniel Kankam Kyerewaa, Grace Bokake Bolufe, Joey Paul Müller, Niklas Castelle (86. Moritz Flotho) - Trainer: Jakob Fimpel

Schiedsrichter: Annika Kost (Schwerte) - Zuschauer: 0

Tore: 1:0 Conor Noß (5.), 1:1 Andreas Ivan (57.)

