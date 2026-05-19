Regionalliga West: Diese Transfers stehen schon fest

Borussia Mönchengladbach IITrainer:
Oliver KirchZugänge:
keineAbgänge:
Julian Korb (Karriereende), Yannik David Dasbach (Ziel unbekannt)FC GüterslohTrainer:
Julian HesseZugänge:
Jannis Wagner (FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach), Niklas Möllers (DSC Arminia Bielefeld II)Abgänge:
Leo Weichert (Ziel unbekannt), Justus Henke (Ziel unbekannt), Jakob Korte (SC Preußen Münster)FC Schalke 04 IITrainer:
Jakob FimpelZugänge:
keineAbgänge:
Paul Pöpperl (Ziel unbekannt), Max Hauswirth (Ziel unbekannt), In-gyom Jung (Ziel unbekannt), Jean-Paul Ndiaye (Ziel unbekannt), Raphael Ott (Viktoria Köln), Bojan Potnar (Ziel unbekannt)Fortuna Düsseldorf IITrainer:
Jens LangenekeZugänge:
keineAbgänge:
Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), David Savic (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf)SC Fortuna KölnTrainer:
Matthias MinkZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Paderborn 07 IITrainer:
Thomas BertelsZugänge:
keineAbgänge:
Jens Balzukat (Ziel unbekannt), Medin Kojic (Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt), Lenn Spremberg (Ziel unbekannt)RW OberhausenTrainer:
Sebastian GunkelZugänge:
keineAbgänge:
Eric Gueye (Viktoria Köln), Moritz Stoppelkamp (Karriereende), Tim Krohn (F.C. Hansa Rostock), Drew Murray (SC Freiburg II), Illia Poliakov (Ziel unbekannt), Ilias El Amrani (Ziel unbekannt), Elias Demirarslan (Ziel unbekannt), Phil Sieben (Ziel unbekannt), Ayman Aourir (Ziel unbekannt), Illia Poliakov (SG Wattenscheid 09)SC WiedenbrückTrainer:
Dominik SammerZugänge:
Enes Saygili (SC Wiedenbrück)Abgänge:
Sascha Mölders (Vereinslos), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Benjamin Friesen (Ziel unbekannt), Joel Udelhoven (Ziel unbekannt), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Tom Wulf (Ziel unbekannt), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt), Lukas Kasparek (Ziel unbekannt), Christian Stabenau (Ziel unbekannt), Fabio Riedl (Ziel unbekannt), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (Ziel unbekannt), Vigo Wernet (Ziel unbekannt), Mats Brune (Studienbedingt in die USA), Benjamin Friesen (1. FC Bocholt)Sportfreunde SiegenTrainer:
Boris SchommersZugänge:
Hassan El Chaabi (FC Gießen), Josue Santo (Wuppertaler SV)Abgänge:
Jannik Krämer (Ziel unbekannt), Justin Ospelt (Ziel unbekannt), Fynn Luca Schneider (Ziel unbekannt), André Dej (Ziel unbekannt), Georgios Mavroudis (Ziel unbekannt), Cagatay Kader (Ziel unbekannt), Jubes Ticha (Ziel unbekannt), Malik Hodroj (Ziel unbekannt), Leonhard Von Schroetter (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (SSV Ulm 1846 Fußball), André Dej (Karriereende)SSVg VelbertTrainer:
Bogdan KomorowskiZugänge:
Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath)Abgänge:
Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09)SV RödinghausenTrainer:
Lars FleischerZugänge:
Moritz Brasas (SV Rödinghausen), Leon Huppert (F.C. Hansa Rostock), Max Kremer (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (VfL Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (FSV 63 Luckenwalde)Abgänge:
Lars Fleischer (Ziel unbekannt)VfL Bochum IITrainer:
Heiko ButscherZugänge:
Ole van Eck (VfL Bochum), Noel Intven (VfL Bochum)Abgänge:
Niklas Jahn (Viktoria Köln), Louis Köster (Holstein Kiel), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Semin Kojic (Ziel unbekannt), Benjamin Dreca (FC Rot-Weiß Erfurt)VfL Sportfreunde LotteTrainer:
Fabian LübbersZugänge:
keineAbgänge:
Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Lübbers (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen)Wuppertaler SVTrainer:
Mike Wunderlich - TrennungZugänge:
keineAbgänge:
Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal)
