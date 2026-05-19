 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Regionalliga West: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Regionalliga West zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:30 Uhr
Die Transfers der Regionalliga West. – Foto: Andreas Santner

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Regionalliga West zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Regionalliga West: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FC Bocholt
Trainer: René Lewejohann
Zugänge: Luca Puhe (SV Biemenhorst), Mats Remberg (VfL Osnabrück), Malek Fakhro (Hallescher FC), Benjamin Friesen (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Lucas Fox (Ziel unbekannt), Johannes Dörfler (Ziel unbekannt), Dawyn-Paul Donner (Ziel unbekannt), Maximilian Adamski (Ziel unbekannt), Philipp Hanke (Ziel unbekannt), Isaak Akritidis (Ziel unbekannt), Aaron Bayakala (Ziel unbekannt), Thomas Gösweiner (Ziel unbekannt), Cedric Euschen (Ziel unbekannt), Julian Riedel (SV Blau-Weiß Dingden)

1. FC Köln II
Trainer: Evangelos Sbonias
Zugänge: keine
Abgänge: Sargis Adamyan (Ziel unbekannt), Arda Süne (Ziel unbekannt), San-Luca Spitali (Ziel unbekannt), Gavin Didzilatis (Ziel unbekannt), Tobias Trautner (Ziel unbekannt), Max Lippert (DSC Arminia Bielefeld), Mikail Özkan (Ziel unbekannt), Bernie Lennemann (Vereinslos), Artem Belousov (Ziel unbekannt)

Bonner SC
Trainer: Björn Mehnert
Zugänge: keine
Abgänge: Adis Omerbasic (FV Bonn-Endenich), Markus Wipperfürth (FV Bonn-Endenich), Felix Erken (SSV Merten), Kevin Birk (TuS Koblenz)

Borussia Dortmund II
Trainer: Daniel Rios
Zugänge: Nanitonda Quiala (FC Hertha 03 Zehlendorf)
Abgänge: Nick Cherny (FSV Mainz 05 II), Mussa Kaba (Borussia Dortmund)

Borussia Mönchengladbach II
Trainer: Oliver Kirch
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Korb (Karriereende), Yannik David Dasbach (Ziel unbekannt)

FC Gütersloh
Trainer: Julian Hesse
Zugänge: Jannis Wagner (FC Gütersloh II), Kevin Hingerl (TSV Buchbach), Niklas Möllers (DSC Arminia Bielefeld II)
Abgänge: Leo Weichert (Ziel unbekannt), Justus Henke (Ziel unbekannt), Jakob Korte (SC Preußen Münster)

FC Schalke 04 II
Trainer: Jakob Fimpel
Zugänge: keine
Abgänge: Paul Pöpperl (Ziel unbekannt), Max Hauswirth (Ziel unbekannt), In-gyom Jung (Ziel unbekannt), Jean-Paul Ndiaye (Ziel unbekannt), Raphael Ott (Viktoria Köln), Bojan Potnar (Ziel unbekannt)

Fortuna Düsseldorf II
Trainer: Jens Langeneke
Zugänge: keine
Abgänge: Deniz Bindemann (Ziel unbekannt), Leonard Brodersen (Ziel unbekannt), Dominic Grehl (Ziel unbekannt), Tobias Grulke (Ziel unbekannt), Si-woo Yang (Ziel unbekannt), Tobias Pawelczyk (Ziel unbekannt), David Savic (Ziel unbekannt), Danny Latza (Karriereende), Noah Egouli (Fortuna Düsseldorf), Levi Mentzel (Fortuna Düsseldorf)

SC Fortuna Köln
Trainer: Matthias Mink
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Paderborn 07 II
Trainer: Thomas Bertels
Zugänge: keine
Abgänge: Jens Balzukat (Ziel unbekannt), Medin Kojic (Ziel unbekannt), Kerem Yalcin (Ziel unbekannt), Lenn Spremberg (Ziel unbekannt)

RW Oberhausen
Trainer: Sebastian Gunkel
Zugänge: keine
Abgänge: Eric Gueye (Viktoria Köln), Moritz Stoppelkamp (Karriereende), Tim Krohn (F.C. Hansa Rostock), Drew Murray (SC Freiburg II), Illia Poliakov (Ziel unbekannt), Ilias El Amrani (Ziel unbekannt), Elias Demirarslan (Ziel unbekannt), Phil Sieben (Ziel unbekannt), Ayman Aourir (Ziel unbekannt), Illia Poliakov (SG Wattenscheid 09)

SC Wiedenbrück
Trainer: Dominik Sammer
Zugänge: Enes Saygili (SC Wiedenbrück)
Abgänge: Sascha Mölders (Vereinslos), Konstantin Gerhardt (SC Verl), Benjamin Friesen (Ziel unbekannt), Joel Udelhoven (Ziel unbekannt), Joschka Kroll (VfL Osnabrück), Tom Wulf (Ziel unbekannt), Akbar Tchadjobo (Ziel unbekannt), Lukas Kasparek (Ziel unbekannt), Christian Stabenau (Ziel unbekannt), Fabio Riedl (Ziel unbekannt), Daniel Sanchez Ruiz Diaz (Ziel unbekannt), Vigo Wernet (Ziel unbekannt), Mats Brune (Studienbedingt in die USA), Benjamin Friesen (1. FC Bocholt)

Sportfreunde Siegen
Trainer: Boris Schommers
Zugänge: Hassan El Chaabi (FC Gießen), Josue Santo (Wuppertaler SV)
Abgänge: Jannik Krämer (Ziel unbekannt), Justin Ospelt (Ziel unbekannt), Fynn Luca Schneider (Ziel unbekannt), André Dej (Ziel unbekannt), Georgios Mavroudis (Ziel unbekannt), Cagatay Kader (Ziel unbekannt), Jubes Ticha (Ziel unbekannt), Malik Hodroj (Ziel unbekannt), Leonhard Von Schroetter (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (SSV Ulm 1846 Fußball), André Dej (Karriereende)

SSVg Velbert
Trainer: Bogdan Komorowski
Zugänge: Tom Behle (ETB Schwarz-Weiß Essen), Julio Torrens (SC St. Tönis 1911/20), Noah Bouassaria (Ratingen 04/19), Romeo Kovarszki (Wuppertaler SV), Jorin Bjarne Turbon (SG Unterrath)
Abgänge: Philip Buczkowski (SG Wattenscheid 09)

SV Rödinghausen
Trainer: Lars Fleischer
Zugänge: Moritz Brasas (SV Rödinghausen), Leon Huppert (F.C. Hansa Rostock), Max Kremer (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Lübbers (VfL Sportfreunde Lotte), Fabian Rüth (VfL Sportfreunde Lotte), Tim Schleinitz (FSV 63 Luckenwalde)
Abgänge: Lars Fleischer (Ziel unbekannt)

VfL Bochum II
Trainer: Heiko Butscher
Zugänge: Ole van Eck (VfL Bochum), Noel Intven (VfL Bochum)
Abgänge: Niklas Jahn (Viktoria Köln), Louis Köster (Holstein Kiel), Luis Hartwig (MSV Duisburg), Semin Kojic (Ziel unbekannt), Benjamin Dreca (FC Rot-Weiß Erfurt)

VfL Sportfreunde Lotte
Trainer: Fabian Lübbers
Zugänge: keine
Abgänge: Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Leon Demaj (VfB Oldenburg), Max Kremer (SV Rödinghausen), Fabian Lübbers (SV Rödinghausen), Fabian Rüth (SV Rödinghausen)

Wuppertaler SV
Trainer: Mike Wunderlich - Trennung
Zugänge: keine
Abgänge: Romeo Kovarszki (SSVg Velbert), Josue Santo (Sportfreunde Siegen), Amin Bouzraa (Unbekannt), Jeff-Denis Fehr (VfL Vichttal)

