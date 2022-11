Regionalliga West: Das sind die Ergebnisse am 18. Spieltag! Regionalliga West: Der 1. FC Bocholt wollte gegen den 1. FC Düren für Wiedergutmachung sorgen, scheiterte aber kläglich. Zudem kam es zum Traditionsduell Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Der SV Straelen stand gegen Schalke 04 II unter Druck, offensiv enttäuschte man aber erneut.

Es war ein spannender 18. Spieltag in der Regionalliga West: Am Hünting stieg ein Kellerduell zwischen dem 1. FC Bocholt und dem 1. FC Düren. Alemannia Aachen traf im Traditionsduell auf Rot-Weiß Oberhausen, die SG Wattenscheid auf den SC Preußen Münster. Und der SV Straelen musste gegen die Reserve von Schalke 04 dringend punkten, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Entscheidungen im Überblick.

Der SV Lippstadt und Fortuna Köln trennen sich 2:2-Remis - nach einer turbulenten ersten Halbzeit ein durchaus gerechtes Ergebnis. So verharren beide Teams im Tabellenkeller.

______________

SG Wattenscheid 09 - SC Preußen Münster

Ein absolutes Wahnsinnsspiel in Wattenscheid. Die Gastgeber kämpften sich nach einem frühen Rückstand stark zurück in die Partie, doch Münsters Scherder machte in der sechsten Minute der Nachspielzeit alles klar.

SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster 4:5

SG Wattenscheid 09: Neufeld, Schurig, Britscho, Sané (46. Canbulut), Brdaric, Sindermann, Lucas (86. Jessey), Renke (61. Kesim), Meier (46. Yildiz), Tunga Malanda, Lerche - Trainer: Britscho

SC Preußen Münster: Schulze Niehues, Koulis, Hahn (65. Atmaca), Remberg, Teklab (56. Bouchama), Kok (46. Scherder), Lorenz, Oubeyapwa (56. Langlitz), Grote, Wegkamp, Wooten - Trainer: Hildmann

Schiedsrichter: Aarts (Goch) - Zuschauer: 2709

Tore: 0:1 Wooten (10.), 0:2 Wegkamp (12.), 0:3 Lorenz (40. Foulelfmeter), 1:3 Meier (43. Foulelfmeter), 1:4 Wegkamp (44.), 2:4 Lerche (48. Foulelfmeter), 3:4 Yildiz (78.), 4:4 Brdaric (90.+2), 4:5 Scherder (90.+6)

Gelb-Rot: Lerche (65./SG Wattenscheid 09/)