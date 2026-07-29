Regionalliga West: Das sind die Abstiegskandidaten Mindestens drei Klubs steigen aus der Regionalliga West ab, vier sind möglich. In der großen FuPa-Umfrage sehen die User vor allem drei Aufsteiger besonders gefährdet. von André Nückel · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

Hilden gilt als Abstiegskandidat. – Foto: Tom Klesper

Nach der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten hat FuPa auch den Blick ans andere Ende der Tabelle gerichtet. Vor dem Saisonstart der Regionalliga West wollten wir wissen: Wer steigt ab? Mindestens drei Klubs müssen die Liga verlassen, ein vierter Absteiger ist möglich, sollte ein Drittligist aus Nordrhein-Westfalen in die Regionalliga West absteigen. Entsprechend konnten die Nutzer bis zu vier Stimmen abgeben.

Das Ergebnis fällt an der Spitze sehr deutlich aus. VfB 03 Hilden erhielt von 731 Stimmen insgesamt 595 und wurde damit von 81,4 Prozent der Teilnehmenden genannt. Der Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein gilt bei den Usern also als klar gefährdetster Klub. Das ist einerseits wenig überraschend, weil Hilden erstmals in der Regionalliga antritt. Andererseits hat der VfB mit der Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein gerade erst bewiesen, dass er auch als Herausforderer schnell wachsen kann. Ebenfalls stark im Fokus steht Westfalia Rhynern. Der Aufsteiger aus Westfalen kam auf 517 Stimmen, also 70,7 Prozent. Auf Rang drei folgt SV Bergisch Gladbach 09 mit 458 Stimmen und 62,7 Prozent. Damit sehen die FuPa-User vor allem drei Aufsteiger im Abstiegskampf.

Wiedenbrück landet auf Rang vier Hinter diesem klaren Trio wird es spannender. SC Wiedenbrück erhielt 283 Stimmen und kommt auf 38,7 Prozent. Damit sehen viele Nutzer den Klub ebenfalls in einer schwierigen Saison. Wiedenbrück, das zuletzt spät den Klassenerhalt dank des Zwangsabstieg von Fortuna Düsseldorf II schaffte, landet in der Umfrage deutlich vor dem vierten Aufsteiger SG Wattenscheid 09, der 154 Stimmen und 21,1 Prozent erhielt, sowie Sportfreunde Lotte mit 153 Stimmen und 20,9 Prozent. Gerade diese Zone ist interessant, weil sie bei vier möglichen Absteigern besonders relevant werden könnte. Sollten tatsächlich nicht nur drei, sondern vier Mannschaften die Liga verlassen müssen, rücken Wiedenbrück, Wattenscheid und Lotte aus Sicht der User besonders in den Fokus. Es kommt zum vierten Abstiegsplatz, sollte ein NRW-Klub aus der 3. Liga in die Regionalliga West absteigen.