Regionalliga West: Das ist die FuPa-Elf der Saison Regionalliga West: Seit vergangenen Samstag ist ein Haken hinter der Saison. Der passende Moment für einen Blick in den Rückspiegel. Welche Spieler drückten der vergangenen Saison insbesondere ihren Stempel auf? So sieht die Elf der Saison der FuPa-Redaktion aus. Verlinkte Inhalte Regionalliga West MSV Duisburg Schalke 04 II Borussia MG II 1. FC Köln II + 25 weitere

Sie waren die Dauerbrenner, Führungsspieler und Unterschiedmacher in der frisch abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga West. Zwischen Top-Torjäger Patrick Twardzik vom FC Gütersloh und MSV-Duisburg-Kapitän Alexander Hahn - diese Akteure spielten sich besonders ins Rampenlicht.

Tor Ben Zich: "Wenn Ben im Tor steht, ist mir ein Elfmeter mittlerweile fast lieber als ein Eckball“, sagt Fortunas U23-Coach Jens Langeneke nach dem dritten parierten Elfmeter von Ben Zich beim 1:1 gegen den 1. FC Düren. Der 22-Jährige verkörpert den klassischen Teufelskerl im Kasten der Düsseldorfer und rettete seinen Farben mit herausragenden Reflexen auf der Linie auch über die Strafstöße hinaus einige Zähler. Sicherlich kann er nach seinem ersten wirklichen Jahr als Nummer eins in der Regionalliga noch an seinem Spielaufbau arbeiten, danach wäre er aber auch zweifellos ein Thema für den Zweitliga-Kader der Fortuna.

Abwehr David Winke: Erst vor der Saison vom 1. FC Düren dazugestoßen, verkörperte David Winke die personifizierte Verlässlichkeit beim FCG. Als sicherer Anker in der Defensive der Ostwestfalen spielte sich der 25-Jährige schnell fest. Nur im ersten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg kam Winke noch von der Bank, seitdem ist der Defensivallorunder förmlich mit der Startelf der Ostwestfalen verschmolzen und belohnte sich unlängst mit einer Vertragsverlängerung beim Vizemeister. >>> Das ist David Winke Maximilian Hippe: Jede Abwehrkette hat sie gerne: Die klassische ‚Kante‘ hinten drin, gegen den kein Stürmer gerne ins Kopfballduell geht. Genau das ist der 1,94m große Maximilan Hippe für den SV Rödinghausen, das mit der statistisch zweitbesten Defensive die Saison beendet. Besonders als zu Jahresbeginn die Offensivausbeute noch stotterte, diente Hippe mit der SVR-Defensive als Punktegarant. In fünf Spielen blieb Rödinghausen damals ohne Gegentreffer. >>> Das ist Maximilian Hippe

Hahn führte den MSV als Kapitän in Liga drei. – Foto: Robin Bogaletzki

Alexander Hahn: Vom Zweitliga-Aufsteiger Münster zum MSV Duisburg gekommen, stand Hahn von Beginn an in Verantwortung. Als Kapitän und Abwehrchef lief in der MSV-Defensive nichts ohne den 32-Jährigen. Doch er sorgte nicht nur hinten für Ordnung. Auch offensiv zeigte er seine Qualitäten und überzeugte mit einer Vorlage und sechs Torerfolgen. Egal ob hinten oder vorne, Hahn war immer da zu finden, wo er gebraucht wurde. >>> Das ist Alexander Hahn Mittelfeld Patrick Sussek: Er war der Senkrechtstarter der Saison an der Wedau. Sussek wurde mit seinem Spielwitz, seinen Läufen in die Tiefe und seinem feinen Torriecher schnell zum Publikumsliebling in Duisburg. Dass er am Ende mit 14 Tore und sieben Vorlagen auch der erfolgreichste Offensiv-Akteur der Zebras sein würde, hätte er wohl am wenigsten vermutet. Ein Blick auf die nackten Zahlen verrät: Das war Susseks bislang beste Saison im Seniorenbereich. Die Duisburger Anhänger dürfte es daher umso mehr freuen, dass er auch im kommenden Jahr, dann aber in der 3. Liga, mit an Bord ist. >>> Das ist Patrick Sussek

Fatlum Elezi (re.) war unfassbar sicher vom Elfmeterpunkt. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Fatlum Elezi: Ein Fixpunkt im Spiel der Tecklenburger mit den dazugehörigen Nerven aus Stahl. Fatlum Elezi verwandelte jede seiner neun Chancen vom Elfmeterpunkt und dient auch davon abgesehen als Leader und Leistungsgarant im Spiel von Lotte. Sich selbst hat der Mittelfeldmann auch mitunter bewiesen, dass er nach zwei starken Oberliga-Jahren seine Leistungen auch in der vierthöchsten Spielklasse für Lotte zeigen kann. >>> Das ist Fatlum Elezi Dennis Donkor: Im dritten Jahr für die Kleeblätter gelang Denis Donkor die leistungstechnische Explosion. Zu seinen ohnehin schon bekannten körperlichen Attributen kommt in dieser Saison auch immer häufiger die Spielintelligenz zum Zuge. Neben dynamischen Vorstößen in die Offensive, fütterte Donkor die RWO-Angreifer um Timur Kesim, Moritz Stoppelkampf und Tarsis Bonga mit gut getimten Zuspielen. Der Ertrag: 14 Assists und der Wechsel in die 3. Liga zur Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. >>> Das ist Denis Donkor Jakob Bookjans: „Das hat er gerade nicht wirklich gemacht“, fragten sich gleich mehrere Anwesende beim Testspiel des MSV gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh. Kurz zuvor hatte Bookjans zum Dribbling angesetzt und seinem Gegenspieler einen Knoten in die Beine gespielt. Fortan war der 24-jährige Mittelfeldspieler mit viel Drang nach vorn ein fester Bestandteil im Spiel der Duisburger. Zehn Tore und sieben Vorlagen sprechen für sich – persönlicher Bestwert für den Sommer-Zugang. >>> Das ist Jakob Bookjans Angriff Noah Pesch: Was ein Jahr für den Youngster. Im vergangenen Sommer aus der Talentschmiede von Bayer Leverkusen zur U23 von Borussia Mönchengladbach gewechselt, avancierte er gleich zu einem der besten Angreifer der Liga. 20 Torerfolge, neun Assists – das macht in Summe 20 Scorerpunkte. Das blieb auch innerhalb der Bundesliga-Elf der Fohlen nicht unbemerkt, sodass er mehrfach im Kader der Profis stand und am 7. März 2025 gegen den 1. FSV Mainz in der Bundesliga debütierte. >>> Das ist Noah Pesch

Patrick Twardzik (re.) hatte viel Grund zum Jubeln. – Foto: Kamil Wilkowski