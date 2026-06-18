Regionalliga West: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams

So läuft die Sommer-Vorbereitung der Regionalliga West. – Foto: Imago Images

Die Sommerpause in der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen, der Trainingsauftakt bei einigen Mannschaften steht unmittelbar bevor. In rund sechs Wochen startet die Liga dann schon in die neue Saison. Zuvor stehen allerdings noch zahlreiche Testspiele an. Die große Übersicht haben wir wie gewohnt für euch zusammengetragen.