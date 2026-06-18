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Regionalliga West: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams
Bevor am ersten August-Wochenende die Regionalliga West in die neue Saison startet, rollt der Ball in der Vorbereitung. Der Überblick.
von Marcel Eichholz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Sommer-Vorbereitung der Regionalliga West. – Foto: Imago Images
Die Sommerpause in der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen, der Trainingsauftakt bei einigen Mannschaften steht unmittelbar bevor. In rund sechs Wochen startet die Liga dann schon in die neue Saison. Zuvor stehen allerdings noch zahlreiche Testspiele an. Die große Übersicht haben wir wie gewohnt für euch zusammengetragen.
Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August.
1. FC Bocholt
SA, 20. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt
SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Marbeck (A)
29. Juni - 5. Juli - Trainingslager in Delden
MI, 1. Juli, 15 Uhr - FC Aberdeen (im Trainingslager)
SA, 4. Juli, 15 Uhr - FC Twente Enschede U21 (m Trainingslager)
SA, 11. Juli - Testspiel geplant
SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Schermbeck (A)
FR, 24. Juli, 19 Uhr - SpVgg Horsthausen (A)
25./26. Juli - Turnier in Bremerhaven
1. FC Köln II
noch keine Termine bekannt
Bonner SC
FR, 26. Juni - Trainingsauftakt
SA, 4. Juli - Viktoria Köln (ohne Zuschauer)
SO, 5. Juli, 14 Uhr - SC Altendorf-Ersdorf (A)
SA, 11. Juli 14 Uhr- SV Eintracht Trier (Sportplatz Gondenbrett)
SA, 18. Juli, 14 Uhr - MSV Duisburg (H)
SA, 25. Juli, 14 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (Sportschule Hennef)
SO, 26. Juli, 14 Uhr - KFC Uerdingen (H)
Borussia Dortmund II
noch keine Termine bekannt
Borussia Mönchengladbach II
SA, 27. Juni, 12 Uhr - TSV Solingen (H)
FC Gütersloh
DI, 16. Juni, 18 Uhr - Trainingsauftakt
SA, 20. Juni, 12 Uhr - SC Spelle-Venhaus (A)
26.-28 Juni Trainingslager (Klosterpforte Marienfeld)
SA, 11. Juli, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)
SA, 18. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H)
SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Havelse (H)
FC Schalke 04 II
SA, 27. Juni, 13 Uhr - FC Dordrecht (A)
Rot-Weiß Oberhausen
MI, 24. Juni, 19 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A)
SA, 27. Juni, 17 Uhr - Blau-Weiß Fuhlenbrock (A)
SA, 4. Juli, 15.30 Uhr - VfL Bochum (H)
SA, 18. Juli, 17 Uhr - Borussia Dortmund (H)
SC Paderborn II
SA, 20. Juni, 17 Uhr - SC Borchen (A)
FR, 26. Juni, 15 Uhr - KSV Hessen Kassel (H)
MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Wiedenbrück (H)
SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Drochtersen/Assel (H)
SA, 25. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H)
SC Wiedenbrück
MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Paderborn II (A)
SA, 4. Juli, 14 Uhr - BSG Chemie Leipzig (H)
MI, 8. Juli, 19 Uhr - TuS Hiltrup (H)
MI, 15. Juli, 19 Uhr - VfL Theesen (H)
SA, 18. Juli, 13 Uhr - Hannover 96 II (A)
FR, 24. Juli, 18.30 Uhr - FC Kaunitz (H)
SG Wattenscheid 09
MI, 24. Juni - Trainingsauftakt
SO, 28. Juni, 15 Uhr - SV Germania Bochum-West (A)