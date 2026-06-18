 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Regionalliga West: Das ist der Sommer-Fahrplan der Teams

Bevor am ersten August-Wochenende die Regionalliga West in die neue Saison startet, rollt der Ball in der Vorbereitung. Der Überblick.

von Marcel Eichholz · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
So läuft die Sommer-Vorbereitung der Regionalliga West.
So läuft die Sommer-Vorbereitung der Regionalliga West. – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Sommerpause in der Regionalliga West neigt sich dem Ende entgegen, der Trainingsauftakt bei einigen Mannschaften steht unmittelbar bevor. In rund sechs Wochen startet die Liga dann schon in die neue Saison. Zuvor stehen allerdings noch zahlreiche Testspiele an. Die große Übersicht haben wir wie gewohnt für euch zusammengetragen.

  • Es fehlen Termine oder uns ist ein Fehler gelaufen. Informiert uns bitte und schickt eine Mail an fupa@rp-digital.de.
  • Der Startschuss zur neuen Saison erfolgt am Wochenende vom 31. Juli bis 2. August.

1. FC Bocholt

  • SA, 20. Juni, 11 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Marbeck (A)
  • 29. Juni - 5. Juli - Trainingslager in Delden
  • MI, 1. Juli, 15 Uhr - FC Aberdeen (im Trainingslager)
  • SA, 4. Juli, 15 Uhr - FC Twente Enschede U21 (m Trainingslager)
  • SA, 11. Juli - Testspiel geplant
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Schermbeck (A)
  • FR, 24. Juli, 19 Uhr - SpVgg Horsthausen (A)
  • 25./26. Juli - Turnier in Bremerhaven

1. FC Köln II

  • noch keine Termine bekannt

Bonner SC

  • FR, 26. Juni - Trainingsauftakt
  • SA, 4. Juli - Viktoria Köln (ohne Zuschauer)
  • SO, 5. Juli, 14 Uhr - SC Altendorf-Ersdorf (A)
  • SA, 11. Juli 14 Uhr- SV Eintracht Trier (Sportplatz Gondenbrett)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - MSV Duisburg (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - 1. FC Kaiserslautern II (Sportschule Hennef)
  • SO, 26. Juli, 14 Uhr - KFC Uerdingen (H)

Borussia Dortmund II

  • noch keine Termine bekannt

Borussia Mönchengladbach II

  • SA, 27. Juni, 12 Uhr - TSV Solingen (H)

FC Gütersloh

  • DI, 16. Juni, 18 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 20. Juni, 12 Uhr - SC Spelle-Venhaus (A)
  • 26.-28 Juni Trainingslager (Klosterpforte Marienfeld)
  • SA, 11. Juli, 14 Uhr - FC Schalke 04 (H)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - TSV Havelse (H)

FC Schalke 04 II

  • SA, 27. Juni, 13 Uhr - FC Dordrecht (A)

Rot-Weiß Oberhausen

  • MI, 24. Juni, 19 Uhr - Schwarz-Weiß Alstaden (A)
  • SA, 27. Juni, 17 Uhr - Blau-Weiß Fuhlenbrock (A)
  • SA, 4. Juli, 15.30 Uhr - VfL Bochum (H)
  • SA, 18. Juli, 17 Uhr - Borussia Dortmund (H)

SC Paderborn II

  • SA, 20. Juni, 17 Uhr - SC Borchen (A)
  • FR, 26. Juni, 15 Uhr - KSV Hessen Kassel (H)
  • MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Wiedenbrück (H)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - SV Drochtersen/Assel (H)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - VfB Oldenburg (H)

SC Wiedenbrück

  • MI, 1. Juli, 19 Uhr - SC Paderborn II (A)
  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - BSG Chemie Leipzig (H)
  • MI, 8. Juli, 19 Uhr - TuS Hiltrup (H)
  • MI, 15. Juli, 19 Uhr - VfL Theesen (H)
  • SA, 18. Juli, 13 Uhr - Hannover 96 II (A)
  • FR, 24. Juli, 18.30 Uhr - FC Kaunitz (H)

SG Wattenscheid 09

  • MI, 24. Juni - Trainingsauftakt
  • SO, 28. Juni, 15 Uhr - SV Germania Bochum-West (A)
  • SO, 5. Juli, 15 Uhr - Hammer SpVg (A)
  • SA, 11. Juli, 14 Uhr - Würzburger Kickers (A)
  • SA, 18. Juli, 13.30 Uhr - Top Oss (A)
  • MI, 22. Juli, 19 Uhr - VDV-Auswahl (Sportschule Kaiserau)
  • SO, 26. Juli, 14 Uhr - Ratingen 04/19 (H)

Sportfreunde Lotte

  • SA, 27. Juni, 14.30 Uhr - SC Spelle-Venhaus (A)

Sportfreunde Siegen

  • SA, 27. Juni, 14 Uhr - FC Cosmos Koblenz (A)
  • DI, 30. Juli, 18.30 Uhr - FC Eiserfeld (A)
  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - FSV Fernwald (A)
  • SO, 5. Juli - Germanen-Cup
  • SA, 11. Juli, 15 Uhr - TuS Koblenz (A)
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Eintracht Frankfurt II (A)
  • SA, 25. Juli, 15 Uhr - TSV Steinbach Haiger (A)

SV Bergisch Gladbach

  • SA, 4. Juli, 14 Uhr - SSVg Velbert (H)

SV Rödinghausen

  • MO, 22. Juni, 14 Uhr - Trainingsauftakt
  • SA, 27. Juni, 15 Uhr - SpVg Hiddenhausen (A)
  • SA, 4. Juli, 13 Uhr - SV Drochtersen/Assel (A)
  • MI, 8. Juli, 18.30 Uhr - SC Rot-Weiß Maaslingen (A)
  • SA, 11. Juli - Testspiel geplant
  • SA, 18. Juli, 14 Uhr - Kickers Emden (A)
  • MI, 22. Juli, 18.30 - SSV Jeddeloh (A)
  • SA, 25. Juli, 14 Uhr - KSV Hessen Kassel (H)

VfB Hilden

  • SO, 12. Juli, 15 Uhr - 1. Spvg Solingen Wald (H)
  • MI, 22. Juli, 19.30 Uhr - SG Unterrath (H)
  • MI, 29. Juli, 19.30 Uhr - 1. FC Wülfrath (A)
  • SO, 2. August, 15 Uhr - SSV Merten (H)

VfL Bochum II

  • noch keine Termine bekannt

Westfalia Rhynern

  • SO, 28. Juni, 16.30 Uhr - SC Preußen Münster II (A)

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