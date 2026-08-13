Regionalliga West: Bonn und Wiedenbrück hoffen am Freitag auf Punkte

Der Bonner SC muss so langsam liefern. – Foto: Tom Klesper

Der 3. Spieltag der Regionalliga West steht bevor: Am Freitagabend (14. August) stehen direkt vier Partien an, in denen es vor allem für zwei Klubs darum geht, ein erstes Lebenszeichen zu senden. Der noch punktlose Bonner SC empfängt die holprig gestarteten Sportfreunde Lotte. Der SC Wiedenbrück, mit einem ernüchternden Torverhältnis von 2:5 aktuell Schlusslicht, ist zu Gast beim starken Aufsteiger Westfalia Rhynern, der die ersten beiden Partien gewinnen konnte. Zudem gastiert die U23 von Borussia Dortmund beim SV Bergisch Gladbach 09, während der FC Schalke 04 II die Sportfreunde Siegen empfängt, die nach einem enttäuschenden Saisonstart Cheftrainer Boris Schommers bereits entlassen haben. Alle Spiele des 3. Spieltags hier in der Übersicht: