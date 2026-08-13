 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Regionalliga West: Bonn und Wiedenbrück hoffen am Freitag auf Punkte

Regionalliga West: Am Freitagabend (14. August) stehen gleich vier Partien an. Der Bonner SC und der SC Wiedenbrück hoffen als einzige Teams der Liga am 3. Spieltag endlich Zählbares zu sammeln.

von Linus Bien · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Der Bonner SC muss so langsam liefern.
Der Bonner SC muss so langsam liefern. – Foto: Tom Klesper

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Regionalliga West
Schalke 04 II
Bor.Dortmund II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 3. Spieltag der Regionalliga West steht bevor: Am Freitagabend (14. August) stehen direkt vier Partien an, in denen es vor allem für zwei Klubs darum geht, ein erstes Lebenszeichen zu senden. Der noch punktlose Bonner SC empfängt die holprig gestarteten Sportfreunde Lotte. Der SC Wiedenbrück, mit einem ernüchternden Torverhältnis von 2:5 aktuell Schlusslicht, ist zu Gast beim starken Aufsteiger Westfalia Rhynern, der die ersten beiden Partien gewinnen konnte. Zudem gastiert die U23 von Borussia Dortmund beim SV Bergisch Gladbach 09, während der FC Schalke 04 II die Sportfreunde Siegen empfängt, die nach einem enttäuschenden Saisonstart Cheftrainer Boris Schommers bereits entlassen haben. Alle Spiele des 3. Spieltags hier in der Übersicht:

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>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

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Liveticker: Bergisch Gladbach 09 - Borussia Dortmund II

Morgen, 19:30 Uhr
SV Bergisch Gladbach 09
SV Bergisch Gladbach 09Berg. Gl. 09
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
19:30live

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Liveticker: Wetsfalia Rhynern - SC Wiedenbrück

Morgen, 19:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
19:30

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Liveticker: FC Schalke 04 II - Sportfreunde Siegen

Morgen, 19:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30

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Liveticker: Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Morgen, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
19:30

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Liveticker: Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

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Liveticker: SV Rödinghausen - SC Paderborn 07 II

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

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Liveticker: VfL Bochum II - Rot-Weiß Oberhausen

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
14:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - SG Wattenscheid

Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
16:00live

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Liveticker: 1. FC Köln II - FC Gütersloh

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
14:00live

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