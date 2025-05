Regionalliga West: Anspruch und Wirklichkeit klaffen jetzt auseinander

Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Alemannia Aachen und zuletzt der MSV Duisburg waren (über Jahre) die Zugpferde der Regionalliga West, die auch wöchentlich für volle Stadien gesorgt haben. Aachen stellte 2024 einen neuen Zuschauerrekord auf, hatte zudem über 20.000 Zuschauer im Schnitt bei Heimspielen auf dem Tivoli. An die Zuschauerzahlen kam Duisburg nicht ganz ran (17.000 Zuschauer), allerdings fiel auch das Derby gegen den KFC Uerdingen wegen des Rückzugs des Rivalen daheim aus. Die Zebras sind den Erwartungen in ihrem bislang einzigen Viertliga-Jahr aber vollends gerecht geworden.

Doch was haben diese Zugpferde gemeinsam? Genau, sie sind alle nacheinander aufgestiegen und zum ersten Mal seit der Neugründung der Regionalliga West 2012/13 fehlt das große Aushängeschild in der Liga. Natürlich spielen auch weiter Traditionsvereine wie Rot-Weiß Oberhausen, der Wuppertaler SV, Fortuna Köln oder der 1. FC Bocholt in der West-Gruppe, allerdings haben die vier Vereine als Beispiel ein deutliches geringeres Zuschauerpotenzial als die genannten (amtierenden) Meister. RWO, WSV, Fortuna und Bocholt haben kumuliert durchschnittlich weniger als 10.000 Zuschauer im Schnitt bei Heimspielen.

Und dieses geringere Interesse wurde am 33. Spieltag deutlich, als der MSV Duisburg spielfrei hatte: Da sahen im Schnitt nur 869 Zuschauer die sieben Spiele der Liga. Ein Saisontiefstwert, der demnächst zur Realität werden könnte. Es fehlen die Aushängeschilder der vergangenen Jahre, zudem hat das Image der Profiliga durch die Insolvenzen und/oder Rückzüge des 1. FC Düren, KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund enorm gelitten.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit dem Abstieg von Borussia Dortmund U23 und dem Aufstieg des VfL Bochum U21 zwei weitere Reserve-Mannschaften zum Teilnehmerfeld dazustoßen. Mit Borussia Mönchengladbach U23, 1. FC Köln U21, SC Paderborn U21, Fortuna Düsseldorf U23 und FC Schalke 04 U23 spielen 2025/26 sogar sieben Zweitvertretungen in der Liga, die keine Zuschauermagneten sind. Das liegt mitunter auch an den manchmal alles andere als freundlichen Anstoßzeiten (beispielsweise freitags um 14 Uhr oder mittwochs um 12 Uhr). Außerdem gibt es natürlich immer den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung, wenn die Bundes- und Zweitliga-Vertretungen aufgerüstet werden. Damit ist das Limit für zweite Mannschaften in der Regionalliga West übrigens erreicht: Laut DFB-Regelwerk dürfen maximal sieben U23- oder U21-Teams in einer Regionalliga-Gruppe spielen. Kommt demnächst irgendwann eine achte Truppe dazu, muss eine Zweitvertretung in eine andere Gruppe umziehen.

Regionalliga West hat weiterhin großes Potenzial

Keine Zuschauermagneten, viele Zweitvertretungen und der Imageschaden der laufenden Saison: Die Regionalliga West steht 2025/26 vor einer schwierigen Saison. Wie die Klubs verlauten lassen, laufen aktuell Gespräche mit dem Westdeutschen Fußballverband (WDFV), um das Zulassungsverfahren zu verschärfen. Es geht unter anderem um einen Wirtschaftsplan, den es bislang nicht gegeben hat. Ob eine Einsicht in die Finanzen die Pleiten von Düren, Uerdingen und Türkspor verhindert hätte, steht natürlich auf einem anderen Blatt, es wäre jedenfalls ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung - und zukunftsweisend: Als Profiliga muss die Regionalliga West professioneller werden, auch dann kann sie ohne die ganz großen Aushängeschilder nachhaltig wachsen. Das Potenzial bleibt riesig, wenngleich die Bestandsaufnahme nicht ganz so positiv ausfällt.

Regionalliga West 2025/26: diese Klubs sind dabei

Übrigens: Nur noch ein Teilnehmer für die Regionalliga West 2025/26 ist offen. Der Meister / Aufsteiger vom Niederrhein fehlt noch - mehr dazu an dieser Stelle.