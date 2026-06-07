Regionalliga West 2026/27: Alle Klubs sind fix - wer dabei ist

Das Teilnehmerfeld der Regionalliga West für die Saison 2026/27 steht fest. Seit Sonntag sind auch die letzten beiden Aufsteiger offiziell dabei: VfB 03 Hilden hat sich als Meister der Oberliga Niederrhein erstmals den Sprung in die vierthöchste Spielklasse gesichert, SV Bergisch Gladbach kehrt als Meister der Mittelrheinliga zurück.
Für Hilden ist der Aufstieg historisch. Die Mannschaft von Tim Schneider krönte eine über Jahre starke Entwicklung und setzte sich im Titelrennen der Oberliga Niederrhein gegen Ratingen 04/19 durch. Bergisch Gladbach komplettiert das Feld als Vertreter vom Mittelrhein. Aus der Oberliga Westfalen steigen gleich zwei Klubs auf, darunter ein ehemaliger Bundesliga-Klub: Westfalia Rhynern und SG Wattenscheid 09.
Neben den Aufsteigern gehören auch mehrere U-Mannschaften der Profiklubs sowie etablierte Regionalliga-Vereine zum Feld. Dabei sind Rot-Weiß Oberhausen, FC Schalke 04 II, Borussia Dortmund II, Borussia Mönchengladbach II, FC Gütersloh, Sportfreunde Siegen, 1. FC Köln II, Sportfreunde Lotte, SC Paderborn II, Bonner SC, SC Wiedenbrück, 1. FC Bocholt, VfL Bochum II und SV Rödinghausen.
Dazu kommen die vier Aufsteiger Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09, VfB 03 Hilden und SV Bergisch Gladbach.
Damit ist klar: Die Regionalliga West wird auch 2026/27 stark besetzt sein. Für Hilden beginnt ein neues Kapitel auf historischer Bühne, Bergisch Gladbach ist zurück, und mit Wattenscheid kommt ein großer Name des westdeutschen Fußballs wieder in die Liga. Absteiger aus der 3. Liga gibt es diesmal nicht.
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