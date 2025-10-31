Regionalliga-Wahnsinn: RWO und Gütersloh jubeln spät, S04 weiter top

In einem spannenden und umkämpften Duell hat der FC Schalke 04 seine Tabellenführung verteidigt. Vor heimischem Publikum siegte Königsblau gegen den SV Rödinghausen mit 3:2. Eine 2:0-Führung verspielten die Sportfreunde Lotte in der Nachspielzeit gegen den FC Gütersloh und der Wuppertaler SV erlebte gegen RW Oberhausen eine desolate Schlussphase. Erstmals mit neuem Trainer sind die Sportfreunde Siegen am Sonntag gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.

Der FC Schalke 04 verteidigte seine Position an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen siegte Königsblau mit 3:2. Schon vor der Pause trafen die Hausherren doppelt, Timm-Justin Dietrich jedoch zuerst ins eigene Tor, sodass der SVR in Front ging (30.). Nur vier Minuten später gelang Bojan Potnar aber der Ausgleich. Den zweiten Durchgang eröffnete Paterson Chato mit einer Großchance für die Gäste (49.), ehe die Teams schwungvoll weitermachten. Rödinghausen baute immer mehr Druck auf, die Schalker Verteidigung konnte dem aber standhalten und holte sich immer weiter die Kontrolle zurück. Vincenzo Onofrietti (56.) und Paul Pöpperl (57.) kamen aus guten Positionen zum Abschluss. Der Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Nach einem langen Ball überlegte Eduard Probst nicht lange und versenkte ins kurze Eck (61.). Die Schlussphase begann mit einem Handspiel eines Rödinghauser Spielers im eigenen Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yassin Ben Balla zum erneuten Ausgleich für Schalke (75.). Nur fünf Minuten später wäre ihm beinah der zweite Treffer gelangen, sein Kopfball ging allerdings knapp über den Querbalken. Kurz vor dem Schlusspfiff war es dann Pöpperl, der etwa von der Strafraumkante präzise einlochte - 3:2 (88.). Mit einer Gelb-Roten Karte für Maximilian Hippe endete die Begegnung wenig später. _____ RW Oberhausen zerstört Wuppertaler Träume