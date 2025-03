Der KFC Uerdingen ist zum Punkten verdammt, was das am Ende bedeutet, entscheidet nicht nur die Abteilung Sport. – Foto: Ralph Görtz

Regionalliga-Vorschau: KFC Uerdingen muss gegen 1. FC Köln II punkten Am 27. Spieltag der Regionalliga West stehen die noch offenen sieben Partien allesamt am Samstagnachmittag auf dem Programm. Die Zweite des SC Paderborn hat bereits vorgelegt, Fortuna Köln hat spielfrei.

Eine Partie des 27. Spieltags der Regionalliga West ist bereits am vergangenen, eigentlich spielfreien Wochenende gelaufen. Dort hat sich die U23 des SC Paderborn mit 3:0 gegen den SV Eintracht Hohkeppel durchgesetzt und damit die Abstiegssorgen der Gäste nicht gerade verkleinert. Da auch der aktuell Tabellendritte Fortuna Köln aufgrund des Rückzuges von Türkspor Dortmund am Wochenende pausiert, stehen nur noch sieben Partien auf dem Programm, die allesamt am Samstag um 14 Uhr angepfiffen werden. Wir werfen für Euch vorab einen Blick darauf, was ihr davon erwarten könnt.

Kann nur der MSV Duisburg sich selbst noch vom Aufstieg abhalten? Einige Beobachter behaupten das, nicht zuletzt deshalb, weil die Verfolger die durchaus vorhandenen Angebote, die die Meidericher ihnen gemacht haben, sträflich ungenutzt verstreichen ließen. Am Samstag geht es für die Schützlinge von Trainer Dietmar Hirsch nun zum Sechsten SV Rödinghausen. Die Westfalen waren vor fünf Jahren einmal Meister, nahmen den Aufstieg aber nicht wahr. Seither reicht es nicht mehr für ganz oben, Platz acht war aber danach die schlechteste Platzierung. Im eigenen Stadion jedoch sind die Gastgeber eine Bank, sammelten daheim nur zwei Punkte weniger als der MSV. Bocholt tritt wiedererstarkt gegen den WSV an

Der 1. FC Bocholt hat sich seit der Übernahme von Christopher Schorsch als Interimscoach gefestigt, zuletzt gab es nach drei Siegen in Folge ein 2:2 beim Zweiten Borussia Mönchengladbach II - das lässt aufhorchen. Demnach haben die Bocholter inzwischen ein nettes Polster auf die Gefahrenzone, von dem die Gäste des Wuppertaler SV derzeit nur träumen können. Auf den letzten Platz abgerutscht fehlen allerdings noch immer nur zwei Zähler auf den 14. aus Hohkeppel, der sein Spiel ja bereits absolviert hat.

Jetzt in die neueste Folge "Erstklassig Viertklassig" reinhören Der 1. FC Düren hat derzeit wahrlich andere Themen als den aktuellen Sport, mit dem es sich zu befassen gilt. Der Klub hat Insolvenz angemeldet, die Zukunft ist absolut ungewiss ( wir berichteten hier ), zuletzt wurde sogar Anzeige gegen den Vorstand erstattet. Auch in unserem Regionalliga-Podcast haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Der Gast Borussia Mönchengladbach II ist durch diese Situation verstärkt klarer Favorit. Zwar sind die Borussen bei der Verfolgung des Spitzenreiters MSV nicht ganz chancenlos, viel darf bei sieben Zählern Rückstand aber auch nicht mehr passieren.

Was der 1. FC Düren gerade erlebt, muss der KFC Uerdingen bereits seit einigen Wochen ertragen. Ein drohendes Insolvenzverfahren und dazu Regionalliga-Spielbetrieb - das ist für die sportlich verantwortlichen kein Vergnügen. Zunächst wurden parallel dazu noch beachtliche Ergebnisse erzielt - dass dies dann irgendwann nicht mehr so gelingen kann, ist kaum jemandem zu verübeln. Sportlich steht das Team aber noch immer knapp über dem Strich, wenn am Samstag die Zweite des 1. FC Köln zu Gast ist. Die Domstädter wollen sich sicherlich in der oberen Tabellenhälfte stabilisieren, doch beim KFC weiß man nie.